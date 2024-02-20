Материнство не мешает основательнице бренда Super Mama развивать бизнес

Общество
20 февраля 2024

Став мамой в четвертый раз, Любовь Цоколо, создательница бренда Super Mama, подтвердила свой суперстатус. Известная предпринимательница родила дочь Mila Guye Bergeret на Багамах – здесь Любовь живет вместе со своим мужем Патриком и старшими детьми – сыном и двумя дочками.

Материнство всегда стимулировало Любовь развивать свой проект Super Mama. Она успела провести в Москве премию «Супер Семья 2023» и Super Mama Business Forum 2023 в Дубае, будучи беременной. В 2024 году ее команда нацелена на реализацию целого ряда масштабных проектов, при этом Любовь продолжает активно участвовать в работе, не забывая о своих детях.

Одно из мероприятий, Super Mama Business Week Dubai, пройдет в конце марта. Бренд Super Mama, включающий журнал Super Mama International, клуб для успешных женщин Super Mama Club, международный Super Mama Business Forum и ежегодные премии Super Mama Года, доказал свою международную значимость.

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