Maybelline New York переносит на рабочее место виртуальные образы макияжа через Microsoft Teams

Компания Maybelline New York объявила о начале сотрудничества с Microsoft, что обеспечит новый способ подготовки к видеозвонкам с помощью виртуального макияжа в Microsoft Teams.

Приложение Maybelline Beauty в Microsoft Teams позволяет пользователям быстро и легко корректировать свой персональный стиль непосредственно в ходе командного совещания. Виртуальный макияж обеспечивает низкобарьерный способ протестировать различные стили с целью демократизации макияжа и расширения возможностей людей через повышение их уверенности в себе, особенно на работе.

Благодаря этой интеграции Maybelline New York делает свой последний шаг в мир цифрового макияжа.

«Миссия Maybelline заключается в том, чтобы дать каждому уверенность в себе и предоставить возможность выразить свою красоту. Независимо от того, работаете ли вы оффлайн или виртуально, хорошее самочувствие поможет вам добиться наилучших результатов», – заявил руководитель международного бренда Maybelline New York Trisha Ayyagari. «Вот почему мы сотрудничаем с Microsoft Teams для разработки образов виртуального макияжа — теперь даже в самый загруженный день вы можете нанести макияж одним щелчком мыши. Мы надеемся, что тем самым мы немного облегчим жизнь людей».

Основываясь на технологии Modiface AI и разработанной совместно с Geena Davis Institute для обеспечения представленности широкого и разнообразного населения, компания Maybelline ставит своей целью предоставить пользователям широкий выбор внешнего вида, наиболее подходящего для их встреч, позволяя им исследовать различные виды макияжа, которые они, возможно, не попробовали бы в противном случае.

Считайте это своим «виртуальным косметическим пакетом», оснащенным всеми необходимыми цифровыми косметическими продуктами для нашего все более виртуального мира. Один щелчок позволит пользователям выбрать из 12 видов макияжа, которые дополнят ваш естественный внешний вид, и вы легко почувствуете себя максимально уверенно. Каждый образ включает в себя описание, используемых в нем продуктов, что позволяет пользователям понять, какой продукт и оттенок Maybelline New York были использованы, и воссоздать его в реальной жизни. Maybelline New York является первопроходцем в этой инновационной деятельности для группы L’Oréal. Виртуальный макияж теперь доступен по всему миру в качестве опции в видеозвонках Teams для тех, кто имеет лицензию командного предприятия.

«В Microsoft в основе нашей деятельности лежит расширение прав и возможностей людей с помощью технологий, – заявил вице-президент Microsoft Teams Nicole Herskowitz. — Новое приложение Maybelline Beauty в Microsoft Teams является отличным примером того, как совместно с нашими партнерами мы предоставляем людям больше возможностей для самовыражения в гибридных рабочих средах с использованием искусственного интеллекта».