Maybelline New York произвел фурор на Roblox – цифровое приключение с макияжем и музыкой

Maybelline New York отважилась войти в виртуальный мир Roblox и завоевала новую аудиторию любителей макияжа. В партнерстве со Splash бренд запустил кампанию из 360 брендов, целевой аудиторией которой является динамичное музыкальное сообщество в Roblox.

В виртуальном мире Maybelline предлагает виртуальные образы макияжа, мини-игры и эксклюзивную музыку, создавая иммерсивный опыт, продвигающий идею самовыражения — основную ценность компании Maybelline New York.

Эмили Аркелс, вице-президент диджитал-подразделения компании Maybelline New York, заявила: «Являясь ведущим брендом в области макияжа в диджитал-пространстве, Maybelline выступает за предоставление потребителям нового потрясающего опыта, способствующего самовыражению. Наше партнерство со Splash на Roblox позволяет нам легко интегрировать наши продукты в интерактивный мир. Используя широкую палитру образов виртуального макияжа, созданного талантливыми визажистами и 3D-художниками, пользователи теперь смогут поэкспериментировать с различными стилями и выразить себя в виртуальном пространстве Roblox через музыкальную игру Splash. Данная коллаборация идеально соответствует основным ценностям Maybelline New York — самовыражение, игра и расширение возможностей, делая выражение собственной индивидуальности доступным для всех, кто взаимодействует с нашим брендом».

Кампания Maybelline «Makeup Your Mix» приглашает пользователей Roblox погрузиться в захватывающие виртуальные миры, такие как Maybelline New York lounge и Graffiti Room. Эти виртуальные пространства дают потрясающие возможности для пользователей, помогая им раскрыть свой творческий потенциал путем экспериментирования с широким спектром продукции Maybelline. Так, например, для граффити пользователи смогут попробовать Vinyl Ink и Falsies Surreal Mascara. Кампания представляет шесть уникальных вариантов макияжа с популярными продуктами Maybelline, такими как SuperStay Vinyl Ink Lip и SuperStay Matte Ink Lip, а также инновационными новинками, такими как Falsies Surreal Mascara и Color Tattoo Eye Stix. Вне зависимости от того, ищите ли вы дерзкий и смелый образ или утонченный и естественный стиль, наша виртуальная платформа предлагает широкую палитру опций и идей для вдохновения.

Ричард Слэттер, руководитель отдела по партнерским связям компании Splash, с гордостью делится коллаборацией с Maybelline, Super League Enterprises, United Talent Agency, Roblox и Splash для данной активации. «Для данной активации наша команда выложилась по максимуму. Я по-настоящему горжусь нашими совместными достижениями, и нашему сообществу очень понравилась игра! Игроки Splash — креативные молодые люди — проявили большой интерес, и мы бы с удовольствием поработали с еще большим количеством брендов, пытаяь удовлетворить запросы этой аудитории, но не только на Roblox, а и других продуктах нашей компании».

Maybelline признает силу музыки в качестве средства для творчества и выражения индивидуальности. Следуя этому убеждению, бренд заключил партнерское соглашение с виртуальным диджеем DJ Kai по выпуску ее последнего трека «Fantasy». У пользователей появилась возможность сделать ремикс на эту песню до 28 сентября и принять участие в вечеринке по прослушиванию треков Kai. Благодаря геймификации и брендированным активациям пользователи могут выиграть и собрать коллекцию самой разнообразной продукции и одежды от Maybelline.

Данная интерактивная кампания позволяет пользователям окунуться в виртуальный мир Maybelline’s Makeup Your Mix на Roblox, где полет фантазии ничем не ограничен.