Maypharm CO LTD представила новый наполнитель с гиалуроновой кислотой и лидокаином

Компания Maypharm, которой принадлежат такие популярные бренды как наполнитель Metoo, наполнитель Sedy, Metox, Mennus, Hairna, Eyebella, занимается разработкой новой продукции на рынке эстетики. Metoo Fill — первый получивший маркировку CE наполнитель, производимый компанией Maypharm, и клиенты полюбили его за превосходный объем и высокую вязкость в сочетании с приемлемой ценой. Metoo Fill прошел множество строгих клинических предварительных испытаний, гарантирующих неизменно высокую эффективность этого наполнителя. Metoo Fill имеет официальных дистрибьюторов в таких странах, как Великобритания, Таиланд, Индонезия, Латвия и др. Новый наполнитель MayFill от Maypharm содержит многослойную фазовую гиалуроновую кислоту, производимую по новой технологии R2 (Rotation and Revolution) и лидокаин для комфортного применения, в отличие от Metoo Fill (CE).

Гиалуроновая кислота, естественным образом содержащаяся в организме, помогает удерживать воду внутри кожи, увеличивая её объем. Наполнитель MayFill HA легко модифицируется, поскольку быстро вступает в реакцию с ферментами и нормализует неудовлетворительные результаты. Результатом является более гладкая, упругая и молодая кожа без следов прошедших лет. Кроме того, по сравнению с другими терапевтическими методами или устройствами он демонстрирует относительно низкий риск, минимальное время ожидания и быстрое восстановление.

В многослойных фазовых наполнителях на основе гиалуроновой кислоты два слоя существуют в организме вместе, создавая с течением времени еще более естественные результаты. Это уменьшает риск ситуаций, когда поперечно связанные частицы с относительно высокой способностью к восстановлению вступают в непосредственный контакт с обрабатываемой областью и придают неестественный вид.

Кроме того, использование Mayfill снижает частоту отеков. При недостаточной гидратации отек затрудняет прогноз результатов процедуры, что приводит к низкой удовлетворенности пациентов. Mayfill обеспечивает достаточное увлажнение и может использоваться для контурирования и лепки таких областей лица как скулы, губы или подбородок, чтобы придать им более симметричный и сбалансированный вид. Существует три типа MayFill: объемный, глубокий и легкий. Его воздействие можно регулировать: вы можете выбрать количество вводимого препарата и его тип в зависимости от желаемых результатов.

После успеха на рынках Азии, Великобритании, Ближнего Востока и США Maypharm продолжает завоевывать позиции на африканском и южноамериканском рынках, находя дистрибьюторов для наполнителей Sedy, Metox, MayFill и Mennus.