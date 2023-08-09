Компания Maypharm представила препарат SEDY FILL — филлер для тела на основе гиалуроновой кислоты с максимальным эффектом, который гарантирует удовлетворенность клиентов. SEDY FILL — это инъекционный дермальный филлер, который предназначен для безоперационной коррекции фигуры. Уникальность состава препарата заключается в наличии поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты, получаемой благодаря инновационной технологии HENM.

На рынке представлен широкий ассортимент филлеров для тела на основе гиалуроновой кислоты, что дает врачам и пациентам возможность подбирать препараты в зависимости от личных потребностей и предпочтений.

Несмотря на все имеющиеся на рынке препараты, SEDY FILL стал одним из наиболее предпочтительных и широко используемых синтетических филлеров в мире. Причина этого заключается в том, что с течением времени SEDY FILL совершенствовался для проведения таких процедур, как увеличение груди и ягодиц даже при наличии имплантатов, липофилинга и других инъекционных филлеров.

В настоящее время препарат SEDY FILL продается более чем в 30 странах по всему миру и неизменно считается лучшим вариантом для улучшения внешности.

Характеристики

Высокие показатели вязкости и когезивности, что обеспечивает устойчивость к миграции

Оптимальная плотность геля, которая может корректироваться в соответствии с потребностями пациента

Превосходная тягучесть, облегчающая процесс использования и формования во время процедуры

Сфера применения

Коррекция формы и размера груди

Восполнение объемов ягодичной области

Коррекция асимметрии ног

Запатентованная технология SEDY FILL на основе ГК в настоящее время является единственной технологией, которая позволяет создавать гель в полутвердом состоянии, что обеспечивает длительную эффективность и повышенную безопасность препарата, так как полученный гель с чистой ГК можно легко удалить по мере необходимости без остатка.

Препарат SEDY FILL также доказал свою долговечность. Эффективность SEDY FILL при однократном применении сохраняется в среднем в течение 12-15 месяцев, а при деликатном уходе — до 2 лет.

SEDY FILL можно полностью удалить с помощью инъекции гиалуронидазы. Несмотря на то, что препарат способен противостоять действию вырабатываемой организмом гиалуронидазы, что обеспечивает длительный эффект, любой оставшийся в мягких тканях гель легко растворяется путем введения гиалуронидазы непосредственно в желаемую область.

Технология SEDY FILLпозволяет преодолеть проблемы стабильности и растворимости структуры, возникающие при увеличении скорости сшивания, а также создавать более безопасный и легко удаляемый продукт. SEDY FILL сохраняет 100% сшитой ГК и является высокогидрофильным продуктом со стабильной структурой частиц.