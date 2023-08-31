Maypharm представляет целые линейки новых продуктов, включая METOO, HAIRNA и SEDY FILL

Компания Maypharm Co., Ltd. представляет целые линейки новых продуктов, включая METOO, HAIRNA и SEDY FILL. Maypharm — это международная компания, основанная в 2015 году, которая специализируется на косметической медицине и лечебно-косметических продуктах для омоложения и ухода за кожей.

Компания Maypharm стремится предоставлять инновационные косметические решения, которые отвечают высочайшим стандартам безопасности и эффективности, а также превосходят ожидания как пациентов, так и врачей.

Компания Maypharm стала одним из ведущих игроков корейского рынка лечебно-косметических средств для кожи, имея всемирную сеть дистрибьюторов для своих эксклюзивных брендов.

Компания Maypharm предлагает специализированные медицинские товары и средства по уходу за кожей медицинского назначения, включая дермальные филлеры, ботулотоксин, продукты для мезотерапии, косметику и многое другое. Миссия компании Maypharm заключается в том, чтобы превосходить ожидания клиентов, обеспечивая высочайшие стандарты качества и обслуживания.

Вся продукция производится в Южной Корее в соответствии с нормами, установленными Корейским управлением по контролю качества продуктов и лекарств (KFDA).

Компания Maypharm стремится предлагать самую инновационную продукцию с наилучшим качеством, стоимостью и обслуживанием.

Компания Maypharm непрерывно расширяет свой ассортимент, в настоящее время работая со своими собственными эксклюзивными брендами.

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A. Ботулотоксин [лекарство]

2. МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ (кожные наполнители и филлеры для тела)

A. Гиалуроновая кислота

B. Полимолочная кислота

С. Коллаген

3. БУСТЕРЫ ДЛЯ КОЖИ

A. Премиальная линейка бустеров для кожи

B. Экзосомы (для лица)

С. Высококонцентрированная ГК

D. ПН (полинуклеотиды)

E. ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды)

4. УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

А. Домашняя линия для ухода

B. Экзосомы (для волосистой части головы)

5. ДРУГОЕ

A. Косметика

B. Липолитик

С. Устройство для кожи

D. Устройство для волосистой части головы

E. Крем для местной анестезии