МЧС России сообщает: предотвращать экологические катастрофы поможет Экодиктант

Экологическая безопасность страны начинается с экологической культуры россиян – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий готово на личном примере показать это в Экодиктанте. Так, Первый замглавы МЧС, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян сообщил, что сотрудники министерства напишут Всероссийский Экодиктант со всей страной.

«Это должно повысить уровень ответственности – нашей, как руководителей, и граждан этой страны, повысить уровень культуры, а также уменьшить количество правонарушений в области экологической системы», – высказался Чуприян в обращении к участникам Экодиктанта.

Генерал-полковник добавил, что МЧС России не понаслышке знает, что такое охрана окружающей среды, ведь спасатели одними из первых сталкиваются с ЧС природного и техногенного характера. Он отметил, что только в этом году произошло несколько трагедий, повлекших за собой загрязнению экосистем и угрозу здоровья людей, упомянув катастрофу в Норильске и на Камчатке.

«Мы люди неравнодушные и готовы принять самое активное участие в написании Экодиктанта – наше подразделение, территориальные органы и центральный аппарат организации», – рассказал Чуприян, добавив, что об итогах прохождения Экодиктанта МЧС России сообщит на своём портале и в ведомственных СМИ.

Ранее о важности экопросветительских мероприятий и поддержке Экодиктанта заявлял директор Департамента гражданской обороны и защиты населения, генерал-лейтенант Олега Мануйло. Он отметил, что произошедшие за последний год экологические аварии должны служить важным примером для всех предприятий, работающих в промышленной сфере с опасными веществами.

«Важно, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры по охране окружающей среды. Но не менее важно сделать так, чтобы сами люди всегда помнили о соблюдении мер экологической безопасности», – подчеркнул Мануйло, призвав россиян повышать уровень экологической грамотности вместе с Экодиктантом.

Готовность принять участие в Экодиктанте уже выразили сотрудники крупнейших корпораций России. В их числе – Ростех, Росатом, Сибур, Сургутнефтегаз, Северсталь, Газпром, Норникель, Роскосмос, другие. Организаторы проекта уверены, что активное включение крупных предприятий в мероприятия Экодиктанта свидетельствует о повышенном внимании к вопросам повышения экологической грамотности своих сотрудников как основа устойчивого развития общества.

Всероссийский Экодиктант состоится 15 и 16 ноября на оффлайн-площадках и онлайн-портале Экодиктант.рус. В нём экологические знания сможет проверить любой желающий в возрасте от 12 лет на добровольной и безвозмездной основе. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».