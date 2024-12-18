Мебельная фабрика «Мария» возглавила рейтинг всероссийского конкурса франшиз бибосс

Мебельная фабрика «Мария» возглавила рейтинг Всероссийской франчайзинговой премии БИБОСС. Компания одержала победу в номинации «Мастера интерьеров».

Мебельная фабрика «Мария» стала лауреатом Всероссийской франчайзинговой премии БИБОСС. Это первый и единственный в России онлайн-конкурс франшиз. Участие в премии принимают как широко известные бренды, так и компании, которые только начинают развитие франчайзинговой сети.

Премия включала в себя два этапа голосования. Первый – это народное голосование, проходившее осенью этого года. Поддержать любимые бренды зрители могли на онлайн-площадках БИБОСС «ВКонтакте», Telegram и YouTube. Второй этап – голосование экспертов.

В состав жюри конкурса входили специалисты в сфере бизнеса и финансов, основатели и управляющие успешных франшиз. Основным критерием выбора служило отношение к бренду и субъективная оценка эффективности его франчайзинговой деятельности.

Участники соревновались в семи тематических номинациях, каждая из них представляла свою нишу: от аутсорсинговых решений для бизнеса до ресторанного и бьюти-сектора.

Мебельная фабрика «Мария» заняла первое место в номинации «Мастера интерьеров». Здесь были представлены бренды, которые предлагают качественные продукты для уютных, гармоничных интерьеров. Высокий уровень доверия зрителей и жюри позволил Компании набрать 814 баллов, что превышает результат ближайшего конкурента более чем в 4 раза.

«Мы гордимся тем, что наша работа по масштабированию франчайзинговой сети получила высокую оценку не только со стороны экспертов, но и среди широкой аудитории. С одной стороны, это знак качества продукции фабрики, с другой – еще одно подтверждение правильности выбора той стратегии, которой мы придерживаемся в работе с нашими партнерами. Франчайзинговая модель «Мария» открывает предпринимателям доступ к комплексу инструментов для успешного ведения бизнеса: от сильного бренда и качественного продукта до возможностей масштабирования», – отмечает Антон Красильников, директор департамента дилерских продаж Компании «Мария».

Компания «Мария» является признанным лидером российской мебельной индустрии. Сегодня бренд объединяет более 300 студий в России и СНГ. Фабрика является пятикратным участником рейтинга Forbes «Самые успешные франшизы России», а также обладателем различных премий в сфере франчайзинга.

Своим партнерам Компания предлагает сильную маркетинговую поддержку и узнаваемый бренд, а также комплексную программу обучения и развития, в том числе курсы для новых сотрудников и регулярное повышение квалификации через онлайн-платформу Академии «Мария». Благодаря уникальной IT-инфраструктуре, включающей в себя CRM-системы и программы для проектирования мебели, франчайзи также могут эффективно управлять студиями

и оптимизировать бизнес-процессы.