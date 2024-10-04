Мебельная компания «Мария» возглавила рейтинг FORBES LIFE «30 самых успешных интерьерных компаний России»

«Отечественные бренды, разрабатывающие мебель и другие товары для дизайна, в последние годы совершили масштабный прорыв», – считает Forbes Life. Изучив рынок, аналитики издания определили производителей, которые внесли в развитие мебельной индустрии наиболее значительный вклад.

Рейтинг разработан на основе данных Forbes Life и аналитического агентства InfoLine. В лонг-лист вошли 148 компаний – активных участников крупнейшей в стране строительно-интерьерной выставки MosBuild. При составлении перечня учитывались также рекомендации экспертов индустрии: дизайнеров, архитекторов, представителей интерьерных СМИ. Оценка компании включала в себя несколько параметров. В первую очередь рентабельность и финансовые показатели, демонстрирующие устойчивость и потенциал бизнеса. Эксперты оценивали объемы продаж и количество торговых точек, отражающие уровень влиятельности компании и широту ее присутствия на федеральном и региональном рынках. При составлении рейтинга учитывалось также наличие у компании авторских разработок и престижных отраслевых наград.

Согласно данным аналитиков, объем строительных и интерьерных товаров в России в 2023 году вырос на 12 % и достиг 2,8 трлн рублей. По прогнозам экспертов, уже к 2028 году показатель должен удвоиться. Эти цифры подтверждают значимость сектора и потенциал для дальнейшего развития рынка, на котором Компания «Мария» занимает лидирующую позицию.

«Лидерство в рейтинге Forbes стало очередным признанием достижений фабрики в области интерьерного дизайна. В нынешнем году мы участвовали в двух крупнейших выставках – ARTDOM и MosBuild, и на обеих наш концептуальный стенд был признан лучшим. И если раньше наша Компания работала со звездами мирового дизайна, например Каримом Рашидом и Гарри Нуриевым, то теперь мы работаем над тем, чтобы двигать вперед именно российский дизайн, и активно поддерживаем отечественных специалистов. С 2023 года мы реализуем проект «Иммерсивные апартаменты», в рамках которого вместе с российскими дизайнерами, как известными, так и молодыми, создаем жилые интерьеры в студиях «Мария». Уже построили более 10 таких апартаментов в Москве, Челябинске и Саратове и будем продолжать», – заявил Денис Юдин, креативный директор Компании «Мария».

На данный момент Компания «Мария» сотрудничает с 7500 дизайнерами интерьера и архитекторами со всей России. Фабрика реализует дизайн-проекты специалистов, а также организует для них лекции, мастер-классы, экскурсии на производственные площадки.

С 2023 года компания реализует яркий проект иммерсивных апартаментов, в рамках которого молодые российские дизайнеры создают концепции жилых интерьеров для студий бренда «Мария». Сейчас иммерсивные апартаменты представлены в шоурумах компании в Саратове, Москве и Челябинске. Совсем скоро список городов пополнит и Санкт-Петербург, где готовится к открытию новый флагманский шоурум фабрики. Студия станет 27-й по счету в Северной столице и самой большой в сети «Марии». На площади 800 кв. метров разместят все новинки и бестселлеры бренда: кухни, шкафы, гардеробные, мебель для ванных, мягкую мебель и аксессуары. Изюминкой проекта станут интерьеры двух иммерсивных апартаментов по проектам дизайнеров Татьяны Безверховой (студия дизайна интерьеров TB Design) и Анны Зуевой.

В 2025 году «Мария» отмечает свое 25-летие. За это время фабрика выпустила более 600 000 комплектов мебели: кухонь, шкафов и систем хранения, мебели для гостиных, ванных и постирочных. Бренд активно масштабируется по франчайзинговой модели и объединяет более 300 студий в 130 городах России и СНГ. Несмотря на турбулентность рынка, Компания наращивает производство: в первом полугодии 2024 года объемы выпускаемой продукции увеличились на 25 %. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с крупными российскими девелоперами в реализации проектов комплексной меблировки квартир в новостройках. Так, в первой половине 2024 года корпоративные продажи Компании выросли в 2,5 раза. Росту экономических показателей способствует реализация масштабного инвестиционного проекта по модернизации производства фабрики «Мария» в Саратове. Общая сумма инвестиций в обновление и автоматизацию предприятия превышает 1,5 млрд рублей.