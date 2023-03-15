Medical Park Hospitals Group MD, Доц. Профессор Нейрохирург Саит Озтюрк успешно провел операцию по установке нейростимулятора мозга

Пациентка с дистонией Зейнеп Лива Элмасы(Zeynep Liva Elmacı) в течение последних 5 лет страдала из-за неконтролируемого тремора ног и рук, и перенесла операцию по установке кардиостимулятора мозга во время бодрствования – в это время она смотрела мультфильмы. Операция пациентки была проведена в Medical Park, Турецком Центре Здоровья, состоящем из 27 клиник и тысяч врачей. Предоставляя информацию об операции пациентки, Medical Park Bahçelievler Hospital Brain и специалист по нейрохирургии Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк заявил следующее: «Дистония – очень редкое заболевание. Наша пациентка страдала из-за тремора рук и ног, который становился всё хуже и хуже. После осмотра мы сочли целесообразным провести операцию по установке электростимулятора мозга».

Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк пояснил, почему операция выполнялась в условиях бодрствования: «Таким образом можно проверить эффективность процедуры, выполняемой в ходе операции. Зейнеп достаточно храбро адаптировалась во время хирургического процесса».

Доктор Озтюрк связался с режиссёрами мультфильма, чтобы порадовать Zeynep, которой уже много лет живется непросто. Сценарист с персонажами мультфильма посетили пациентку в её палате.

Доц. Профессор Доктор Озтюрк, известный своими успешными операциями по установке электростимуляторов мозга, заявил, что «Процедура установки нейростимулятора – это операции, требующие особого опыта и высокого уровня технологий, и они редко проводятся в мире и Турции, а также могут проводиться только в ограниченном количестве центров».

Румынская художница Антонета Селиста (Antoneta Selista) около 6 лет не могла выполнять свою работу из-за тремора рук. Она восстановила и свое здоровье, и возможность рисовать после успешной нейрооперации, проведенной доктором Саитом Озтюрком.

31 летний пациент Альгамди Алаа Саид из Саудовской Аравии, который 12 лет страдал тяжелой депрессией и неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, обрёл надежду после операции по установке нейростимулятора мозга в больницах Medical Park Hospitals в Турции.