Medicilon назначила доктора Лю Цзянь президентом отдела разработки лекарств

Компания Medicilon, являющаяся одной из ведущих универсальных платформ доклинических исследований и разработок в фармацевтической сфере CRO, недавно назначила д-ра Лю Цзянь президентом отдела разработки лекарств. Компания Medicilon признает важность открытия лекарственных средств в качестве краеугольного камня новых разработок в области лекарственных средств. Обладая опытом в области современной синтетической химии, компания Medicilon продуктивно работает в различных передовых областях фармацевтических исследований, включая хиральные препараты, гликохимию, антитела и конъюгаты антител-лекарственных средств (ADC), нуклеозидные/нуклеотидные препараты и препараты для олигонуклеотида (такие как РНАИ). Кроме того, Medicilon добилась значительных успехов в технологии PROTAC и усовершенствовала свой лабораторный объект BSL-2.

По мере роста фармацевтической промышленности и широкого внедрения искусственного интеллекта рыночный потенциал для поиска лекарственных средств огромен. Присоединение д-ра Лю Цзяня, опытного ученого-фармацевта, позволит подразделению Medicilon Drug Discovery революционизировать модель открытия лекарств и привнести новый подход в процесс открытия лекарств.

Д-р Лю Цзянь получил степень доктора философии по вычислительной и органической химии в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес (UCLA), впоследствии провел постдокторантные исследования в Калифорнийском университете, Ирвайн, и Пенсильванском университете. В 2018 году д-р Лю Цзянь занимал пост президента Китайско-американской ассоциации фармацевтических специалистов (SAPA) и в настоящее время является председателем совета директоров SAPA. В 2019 году он был удостоен звания «50 выдающихся американцев азиатского происхождения в бизнесе» от Азиатско-американского центра развития бизнеса в Нью-Йорке и был избран одним из 12 самых влиятельных американцев китайского происхождения в Нью-Джерси.

Имея более чем 20-летний опыт в области разработки инновационных лекарственных средств, д-р Лю Цзянь возглавлял команду по разработке 10 доклинических кандидатов (ПХЦ), принявших участие в клинических исследованиях I, II и III фазы. Он подал более 72 патентных заявок, из них 21 патент уже выдан. Д-р Лю Цзянь также добился больших академических достижений, опубликовав в общей сложности 47 статей в международных научных журналах и являясь рецензентом нескольких международных научных журналов.

Д-р Лю Цзянь работает в отрасли с 2001 года, из них почти 20 лет в компании Merck. Он руководил исследованиями и разработками принципиально новых лекарственных средств для лечения различных заболеваний, включая остеопороз, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, иммунные заболевания, антивирусные и антибактериальные заболевания и боль. На протяжении своей карьеры он прошел путь от старшего химика-исследователя до главного научного сотрудника и руководителя отдела внешних исследований в области химии, четырежды получая награду Merck Excellence Award. Позже он занимал должность директора по безопасности и операционного директора в Jiangsu Hengrui Pharmaceutical USA Центр открытия лекарств (EBI), руководя разработкой новых лекарств от рака, иммунных заболеваний, остеоартрита и нейродегенеративных заболеваний. Недавно он стал генеральным директором Silexon AI, отвечающим за создание платформы искусственного интеллекта компании и расширение возможностей инновационных исследований в области лекарственных средств.

Доктор Лю Цзянь выразил признательность за возможность работать в Medicilon в качестве президента отдела по поиску лекарств. Компания Medicilon известна созданием всеобъемлющей платформы услуг по доклиническим исследованиям и разработкам в области фармацевтики в Китае, которую она развивает в течение 19 лет. Компания уделяет приоритетное внимание глобальным передовым технологиям и стимулирует технологические инновации. В дальнейшем д-р Лю ставит своей целью возглавить подразделение по поиску новых лекарств в области эффективной и высококачественной разработки новых лекарственных средств. Это включает создание и совершенствование различных технических платформ для инновационных исследований лекарственных средств, таких как AIDD и структурная биология, разработку пептидов и циклических пептидов, синтетическую биологию и разработку ядерной медицины, реализацию универсального сервисного эксперимента по борьбе с Medicilon, начиная с рекомендаций целевых исследований и заканчивая применением IND, расширяя возможности для открытия более инновационных лекарственных средств.

Д-р Чен Чуньлинь, основатель и генеральный директор Medicilon, сказал: «Добро пожаловать, доктор Лю Цзянь, в компанию Medicilon. Мы убеждены, что его обширный академический опыт, выдающееся лидерство и богатый опыт исследований и разработок позволят компании Medicilon повысить профессиональную и передовую инновационную технологию разработки лекарственных средств, а также передовые отраслевые анализы и стратегические рекомендации, имеющие решающее значение для Medicilon, на следующем этапе разработки».