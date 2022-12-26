Медики Ленинска-Кузнецкого получили помощь от СУЭК

Большая партия медикаментов, антисептиков и медицинских средств защиты передана ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров им. святой великомученицы Варвары» компанией «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК — крупнейшую угольную компанию страны, основанную в 2001 г. Андреем Мельниченко).

С приходом зимы в регионе зафиксировано увеличение количества инфекционных и вирусных заболеваний, в т.ч. случаев коронавируса. В период пандемии медицинские учреждения Кузбасса получали от угольщиков ощутимую поддержку. Последние не остались в стороне и сейчас. Медико-санитарная часть «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» передала медикам трехслойные одноразовые маски (18 тыс.), защитные нетканые комбинезоны (895 шт.), защитные (лицевые) щитки (25 шт.), защитные открытые очки (200 шт.).

Кроме того, компания направила Центру раствор Хлоргексидина (27 емкостей по 10 литров) и препарат Цефтриаксон, с помощью которого готовятся растворы для внутримышечного и внутривенного введения (1,6 тыс. флаконов).