Медучреждения Краснодарского края получат 76 новых автомобилей для участковых врачей

До конца 2021 года учреждения здравоохранительной системы Кубани получат на баланс 76 новых автомобилей для перевозки участковых врачей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первая партия автотранспорта – а это более 90 автомобилей – была передана медработникам еще в декабре прошлого года. Используя новый служебный транспорт, участковые терапевты теперь более оперативно добираются на обследование короновирусных больных, которые проходят лечение в домашних условиях.

Во многих районах края автотранспорт вышел на маршруты с начала года. Врачи сразу же оценили возможности удобной служебной техники. По словам медработников, теперь они стали более мобильными, следовательно, повысилось и качество предоставляемой помощи.

«Расстояния в Краснодарском крае, конечно же, очень большие. Количество населения – тоже огромное. Соответственно, ежедневно мы имеем массу вызовов, особенно от пожилых людей, которые не могут покинуть дома. Новые автомобили – огромная помощь в нашей работе. Тем более что с приходом зимних холодов нагрузка на региональную систему здравоохранения значительно увеличилась. Помимо жалоб на симптомы коронавирусной инфекции, люди жалуются на ОРВИ, повышение температуры, кашель. С новыми автомобилями мы теперь можем справляться с потоком больных значительно эффективнее», – рассказала Елена Угай, врач-терапевт общей практики краснодарской поликлиники №8.