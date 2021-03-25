Механизм компенсации за отказ от военной службы партии «Новые люди» обсуждается в Госдуме

Лидер партии Алексей Нечаев инициировал юридическую компенсацию за отказ от службы в вооруженных силах. Его заявление было сделано в Санкт-Петербурге в рамках конкурса «Марафон идей», передает Росбалт.

Аргументом в пользу введения компенсационного механизма было то, что весенний набор в вооруженные силы начнется 31 марта. Практически каждый молодой человек должен идти в армию. Начать молодую жизнь под игом уклонения от службы в армии очень сложно. Поэтому он предлагает дать возможность всем, кто хочет остаться в мирной жизни, заплатить за свой отказ. Эти деньги можно использовать для обучения тех, кто уже служил.

24 марта были объявлены результаты конкурса «Марафон идей», который прошел по всей России. Заявки собирались в течение одного месяца с 12 февраля. В конкурсе приняли участие представители 65 регионов страны. Жюри отметило трех авторов проектов. Елена Леонова заняла первое место с проектом «Котопес», предложившим пробежать марафон в защиту бездомных животных. Она получила 150 тысяч рублей.