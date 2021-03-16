Мелким компаниям непросто обслуживать современные дома бизнес- или элит-класса

Иски на многомиллионные суммы недавно были поданы в суд против одной управляющей компании, которая взялась за обслуживание современных высотных зданий. На данный момент совокупная сумма предъявленных исков составляет около 30 млн рублей. В прошедшем году сумма взысканных средств в пользу ресурсоснабжающих организаций составила порядка 87 миллионов рублей, передает «Московский комсомолец».

Случай данной УК заставляет поднять важный вопрос. Дело в том, что современные дома бизнес- или элит-класса «напичканы» современными «умными» инженерными системами — без них эксплуатировать такие объекты попросту опасно. Обслуживание таких систем требует наличия серьезных финансовых ресурсов. Мелким компаниям очень сложно «потянуть» содержание современных высотных домов как с финансовой, так и с организационной точки зрения. Для выживания им требуются и финансовая подушка безопасности значительного размера, и админресурс для успешного ведения переговоров об отсрочках и реструктуризациях с поставщиками ресурсов. Иначе пострадавшей стороной станут жильцы. Ведь не должно быть такого, что в элитном вроде бы жилом комплексе здание обслуживается хуже, чем в обычных муниципальных домах.