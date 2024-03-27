Мелситек снижает зависимость от импорта: российские кристаллы для ячеек Поккельса

Зависимость от импортных комплектующих снижает российский разработчик и производитель лазерных систем для медицины и промышленности завод Мелситек. На предприятии сообщили о внедрении в работу отечественных кристаллов для ячеек Поккельса. Разработчиком технологии выращивания компонентов выступил при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

Производство ни медицинских лазерных аппаратов, ни промышленного лазерного оборудования не может обойтись без ячеек Поккельса. Они необходимы для управления параметрами исходящего лазерного луча – состоянием поляризации света, фазовыми характеристиками, формой импульса.

Если прежде компания Мелситек пользовалась кристаллами, закупленными за рубежом, то сейчас предприятие будет иметь комплектующие, произведенные в России. Качество отечественных кристаллов вполне конкурирует с зарубежными аналогами, о чем свидетельствуют тестовые испытания, а стоимость российской продукции в два раза ниже импортной.

Перевод предприятия на работу с российскими комплектующими для лазерных аппаратов важен и для завода, и для всей отрасли, подчеркнул Олег Еремейкин, директор по науке Мелситек. Сокращение зависимости от иностранных компонентов и достижение технологического суверенитета в лазерной сфере имеет большое значение для разработки, производства и обслуживания лазерных аппаратов в промышленности, медицине, косметологии, науке, других областях. До 1000 штук ежегодно – потенциал производства кристаллов в ИПФ РАН, сообщил представитель Мелситек, подчеркнув, что это абсолютно закроет потребности предприятия.

Взаимодействие компании Мелситек, Института прикладной физики РАН и Нижегородского научно-образовательного центра является образцом успешной кооперации частного бизнеса, научной организации и государства.