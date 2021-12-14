Мемориальная доска Юрию Лужкову установлена в здании Вольного экономического общества России

10 декабря 2021 года, во вторую годовщину со дня смерти Юрия Михайловича Лужкова, в Доме экономиста, здании Вольного экономического общества России, состоялось открытие мемориальной доски Юрию Лужкову, а также презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО и издательством «Вече». Автором мемориальной доски стал скульптор Филипп Трушин.

В церемонии открытия приняли участие вдова Юрия Михайловича Елена Николаевна Батурина, директор ВЭО России Маргарита Анатольевна Ратникова, члены Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова, представители руководства ВЭО, соратники и близкие Юрия Лужкова.

Маргарита Ратникова рассказала собравшимся о вкладе и огромных заслугах Ю.М. Лужкова в развитии общественной и экономической жизни столицы и страны: «Юрий Михайлович Лужков высоко оценивал роль общественных организаций в развитии страны, полагал, что их успешная деятельность – необходимое условие создания эффективной, конкурентоспособной экономики, правового государства. Всесторонне поддерживал развитие институтов гражданского общества в России, в том числе Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

В Указе Президента России «Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова» отмечен значительный вклад Юрия Михайловича в становление российской государственности и развитие города Москвы. Мемориальная доска Юрию Михайловичу установлена в Вольном экономическом обществе России, основная цель которого с момента основания в 1765 году – приносить практическую пользу стране, российскому обществу. «Полезное» – не только девиз Вольного экономического общества России, но и основной принцип работы, которому следовал Юрий Михайлович».

Елена Батурина добавила: «Юрий Михайлович очень высоко оценивал работу ВЭО России и его важность для развития страны, столкнувшейся в конце века с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности. Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы, выработанные, в том числе в этих стенах. Открытие мемориальной доски в Доме экономиста – это дань памяти заслугам Юрия Михайловича, его вкладу в развитие Москвы и России».

Со словами, посвященными Юрию Михайловичу, также выступили председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова Михаил Викторович Шмаков, доктор экономических наук, профессор, ректор Московского международного университета Альгирдас Юозович Манюшис; член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда «Содействие предпринимательству» Андрей Павлович Бунич; Заслуженный работник культуры РФ, главный редактор издательства «Вече» Сергей Николаевич Дмитриев.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. В 2021 году, в год 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича, Фонд запустил ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Лужкова во благо москвичей и россиян.

В 2021 году в музее-заповеднике «Коломенское» 11 сентября прошел памятный субботник, продолживший работу Юрия Лужкова по возрождению садов этой древней усадьбы, был установлен мемориальный камень. В день рождения Юрия Лужкова 21 сентября был открыт памятник на Новодевичьем кладбище и проведен памятный вечер в Колонном зале Дома Союзов, участие в котором приняли близкие, друзья, соратники, государственные и политические деятели, деятели культуры и спорта. В честь юбилея телеканал Россия подготовил и выпустил в эфир документальный фильм «Лужков».

В развитие традиции поддержки активной талантливой молодежи были запущены несколько студенческих программ. В рамках долгосрочного сотрудничества с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» учреждена ежегодная именная премия имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Выдающиеся студенты РГУНГ им. Губкина, альма-матер Юрия Лужкова, с началом учебного года будут получать именную стипендию Юрия Лужкова. Научное наследие мэра также ляжет в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.

В дань огромной приверженности Юрия Михайловича культурным деятелям столицы, Фонд Юрия Лужкова поддержал театральную премию «Хрустальная Турандот». Организаторами премии учрежден специальный приз имени Ю.М. Лужкова, который будет ежегодно вручаться лучшему столичному театральному менеджеру.