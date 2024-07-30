Меняем речь — меняется жизнь!

Психолог и коуч Юрий Мурадян о том, как правильное использование слов может благотворно сказаться на жизни.

Язык не просто описывает происходящее — он формирует наше восприятие и понимание событий. Согласитесь, если что-то обозначить «проблемой», это вызывает одну реакцию и восприятие. Но если назвать это «вызовом» или «возможностью», то отношение к ситуации изменится. Но главное что, наши мысли и слова формируют нашу реальность. И чем точнее слова, тем конкретнее образы и цели. Например, мы часто фокусируемся на том, чего не хотим, а не на том, чего стремимся достичь. Говорим: хочу выйти из разрушительных отношений. Но это — неопределенный запрос. Гораздо важнее спросить себя: А какие отношения я хочу создать?

А каких слов больше всего в вашем языке?

Исследование, проведенное Национальным научным фондом США, показывает, что в течение одного дня у человека может возникнуть до 60 000 мыслей. При этом 80% из них обладают негативной окраской, а 95% — постоянно повторяются.

Изменение речи и стиля общения — это процесс, который занимает время и требует осознанных усилий. Поговорим о том, с чего можно начать.

Первое. Помогает самонаблюдение — можно записать свой голос на диктофон или перечитать написанные тексты. Но не стоит критиковать или осуждать себя, если что-то не так. Просто отметьте, какие слова и выражения вы используете чаще всего и как они влияют на восприятие ваших слов другими. Постепенно вводите в свою речь элементы эмпатии и уважения, заменяя формулировки, которые вам не понравились. Это поможет выстроить доверительные и уважительные отношения с другими людьми, сделает общение более эффективным и приятным.

Второе. На что еще обратить внимание в своей речи? Изучаем свою метамодель (набор языковых паттернов, которые помогают нам проникнуть в глубинную структуру коммуникации). Это позволит выявить баги мышления — несоответствия и искажения в языке.

Обобщения. Употребление слов, ограничивающих мышление: «всегда», «никогда», «все», «никто». Наверняка вы слышали подобные фразы: «Женщина должна быть хорошей матерью», «Настоящие мужчины так не поступают».

Разберем конкретный пример. Если вы (или кто-то из ваших близких) часто говорите, что вам всегда не везет, рекомендую задать себе следующие вопросы:

На основании чего я заключил, что мне всегда не везет?

Были ли случаи, когда мне повезло?

Когда это произошло в последний раз?

А после какого события я начал повторять себе, что мне не везет?

Кстати, у ученых есть термин «серендипность» означающий умение находить необычные решения и добиваться везения. Это качество включает в себя готовность к новым идеям, интерес к людям и чувство благодарности за опыт. Так что искренняя радость от общения может повысить вашу удачливость.

Исключения. Фокусировка на одних деталях и опущение других, не менее важных. Сравните: «Я не могу это сделать» и «Я не могу это сделать при текущих условиях». Разберем пример. Допустим, если вы провалили собеседование и считаете, что все пошло не так, спросите себя:

«Что у меня получилось на собеседовании?»

«Были ли те вопросы, на которые я ответил уверенно и четко?»

«Что мне помогло это сделать?»

«Как мне использовать этот положительный опыт, чтобы в следующий раз провести собеседование успешнее?»

Или, еще пример, если вы заявляете, что живете плохо или что мама вас не любила в детстве, помните, что это — субъективная оценка и спросите себя: «В сравнении с кем или чем я так оцениваю ситуацию?»

Искажения. Нахождение причинно-следственных связей там, где их вовсе нет, например:

«Если я не сдам этот экзамен, то моя карьера пойдет под откос и я никогда не найду хорошую работу»

«Она выглядела расстроенной на встрече, это точно из-за моих слов»

«Муж не поддержал мою идею, значит, он полностью против меня и не понимает меня»

«Кажется, начальник недоволен моей работой, потому что он ничего не сказал»

В результате подобных искажений мы заменяем факты своими предположениями. А затем относимся к ним как к реальным фактам. При этом наша автоматическая интерпретация основывается на наших личных убеждениях и потребностях. Потому, если вам кажется, что муж вас не ценит, потому что не дарит цветы, задайте себе вопросы:

Как связаны цветы и чувства человека?

Точно ли одно вытекает из другого?

Может ли у этого быть другая причина?

Какие конкретные слова или действия подтверждают, что муж меня не любит?

Поиск реальной логики в подобных утверждениях поможет снизить тревожность.

Третье. Также полезно осознанно работать над своим словарным запасом: читать литературу, в том числе и мотивационные книги и книги по психологии. Общаться с людьми, которые являются для вас примером, обращая внимание, какие слова они выбирают в разговоре.

Четвертое. Еще хороший способ — отмечать успехи и достижения, пусть даже небольшие, в речи и поведении окружающих. Это позволит держать фокус на речи, бонусом улучшит вашу коммуникацию и создаст более дружелюбные отношения с другими людьми. Благодарность и позитивное подкрепление вам в помощь!