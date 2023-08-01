Мэр Копайгородский: «Этим летом на сочинских пляжах стало на несколько десятков больше детских и спортплощадок»

В летний период на побережье Сочи было открыто около 60 площадок для развлечения детей и спорта. К началу курортного сезона в городе стало на треть больше таких объектов. О дальнейших планах на благоустройство прибрежной зоны города для безопасного и комфортного отдыха рассказал мэр Алексей Копайгородский в Telegram-канале. Глава города отметил, что будут предприняты дополнительные усилия для обустройства мест отдыха у воды с целью максимальной безопасности и удобства отдыхающих.

В рамках Года архитектуры муниципалитет планомерно проводит работы по благоустройству более пятидесяти пляжей, сообщил Копайгородский. Власти принимают во внимание мнение жителей города и туристов. У моря устанавливаются бесплатные открытые кинотеатры и зоны для фотографий. Проходят тут и обучающие занятия, а также семейные культурные мероприятия. Кроме того, специально обученные инструкторы предлагают курсы плавания для детей.

Мэр Сочи Копайгородский также подчеркнул, что в середине лета число туристов в городе значительно возросло.

Алексей Копайгородский призвал арендаторов к более ответственному отношению к благоустройству и поддержанию порядка на пляжах, чтобы не было никаких нареканий со стороны жителей и гостей курорта. По словам мэра, жители могут обращаться на горячую линию по всем вопросам, связанным с пляжами. Номер телефона этой линии: 8-928-458-14-61.

Глава Сочи Копайгородский сообщал, что в течение последних трех лет муниципальные власти увеличили в два раза количество пляжей, оснащенных всем необходимым для маломобильных граждан. К началу июля уже было открыто 40 таких пляжей, которые располагаются во всех районах города.

Адаптировали с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями входы, спуски к воде и подходы к заведениям общепита, торговым точкам.

С арендаторами пляжей заключены долгосрочные договоры аренды, что способствует более внимательному отношению к состоянию инфраструктуры.

На создание безбарьерной среды также выделяют средства, собранные в рамках курортного сбора. По словам Копайгородского, это позволило установить пандусы на 35 пляжах.