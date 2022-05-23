Мэрия Краснодара усилит охрану водоемов и строительных площадок

Новости
23 мая 2022

На весь период летних каникул по распоряжению мэрии Краснодара усилят охрану муниципальных строительных площадок и водоемов. Причем власти возьмут под контроль все без исключения объекты строительства. Особое внимание уделят бесхозным зданиям-долгостроям. Об этом рассказал краснодарский градоначальник Андрей Алексеенко. 

По его словам, заброшенные долгострои войдут в зону ответственности Фонда защиты прав граждан и участников долевого строительства. Не переданные фонду объекты возьмут под охрану через арбитражных управляющих.

«Школьный учебный год подошел к завершению, впереди нас ожидают очередные летние каникулы. Поэтому задача городских властей – обеспечить не только занятость и отдых школьников, но и их безопасность. Мы должны принять все меры, чтобы школьники не проникали на стройплощадки, не купались в опасных водоемах. В связи с этим, нам предстоит внедрить целый комплекс мероприятий по безопасности, чтобы для юных краснодарцев лето выдалось спокойным», – сказал Андрей Алексеенко.

Мэр отметил, за последние две недели краснодарские дорожники обновили более 42 тыс. квадратов дорожной разметки. В ближайшее время рядом с общеобразовательными учреждениями смонтируют 25 объектов искусственных неровностей и установят 74 светофора. Уголки безопасности дорожного движения и «Паспорта дорожной безопасности» к началу каникул обновят в каждой школе кубанской столицы.

Источник фото: www.kuban.kp.ru

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