Мероприятие AliExpress 12 июня: решение для диагностики автомобилей MUCAR CDE900 PRO

Вы ищете надежный и эффективный диагностический инструмент для своего автомобиля? Представляем MUCAR CDE900 PRO — идеальный диагностический инструмент, обеспечивающий огромные преимущества.

Данное устройство предлагает различные комбинации дополнительных функций и платных активируемых методов диагностики, которые являются гибкими и легко активируются в любой момент времени, что подойдет любым специалистам по техническому обслуживанию. В частности, устройство включает: полный пакет системной диагностики, пакет с функцией одного сброса, пакет с функцией полного сброса и 1 полную фирменную системную диагностику + 28 функций сброса + кодирование блока управления + активный тест-пакет.

Этот диагностический инструмент подходит для всех транспортных средств, выпущенных после 1996 г. и поддерживающих протокол OBDII, а также следующие протоколы связи: ISO 14230-4 (KWP2000), ISO 15765-4 (CAN), ISO 9141-2 (iso), ISO 14229 (uds) и SAEJ 1850 (VPW&PWM). Кроме того, система предлагает подготовку профессионального диагностического отчета, печать через Bluetooth/электронную почту и поддержку на 17 языках, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и другие языки.

Модель MUCAR CDE900 CDE900 PRO оснащена 5-дюймовым сенсорным экраном и диагностическим кабелем длиной 1,2 м, что обеспечивает удобный в использовании интерфейс, облегчающий диагностику автомобилей. Инструмент работает на базе операционной системы Android 6.0 и 4-ядерного процессора Cortex MT6580, гарантируя молниеносную скорость обработки, позволяя пользователям быстро и легко выявлять, и устранять любые проблемы с их автомобилями.

Благодаря постоянной памяти емкостью 2+32 ГБ и возможности вставки карты памяти объемом не более 256 ГБ для расширения памяти инструмент предлагает достаточно места для хранения диагностических данных. Кроме того, он оснащен всеми функциями OBD2, включая считывание и очистку кодов ошибок, а также поток данных 4-в-1, который подходит для систем ABS, SRS, TCM и ECM (требуется дополнительная оплата, эта функция может быть активирована по мере необходимости).

Благодаря высококлассным функциям, непрерывным обновлениям и удобному в использовании интерфейсу этот идеальный диагностический инструмент для автомобилей станет незаменимым инструментом для владельцев, механиков и технических специалистов.

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