МЭШ поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

Москва
23 июня 2023

Выпускники столичных школ смогут выбрать вузы и специальности на основе баллов, которые они получат на выпускных экзаменах. Новую возможность для школьников предоставляет Московская электронная школа (МЭШ), сообщает Независимая газета.

На платформе пользователи смогут ознакомиться с подробной информацией о вузе (название, адрес, контакты, ссылка на официальный веб-сайт).

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в текущем учебном году для столичных школьников созданы многочисленные новые возможности в части подготовки к сдаче государственных экзаменов. Речь идет о двух волнах пробных ЕГЭ, обновленном формате обучения, новых цифровых сервисах и программе психологической поддержки. Одну из таких возможностей и представит Московская электронная школа, благодаря которой школьники смогут на основе полученных на пробных экзаменах баллов узнать о подходящих для поступления высших учебных заведениях.

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