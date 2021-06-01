MEYLE открывает гоночный сезон 2021: два спонсорства и первый, оформленный в стиле MEYLE гоночный автомобиль

Пандемия коронавируса существенно сказалась на автоспорте в 2020 году. В прошлом году гонки проводились эпизодически, перед пустыми трибунами и при соблюдении строгих правил гигиены. Любители гонок надеются на возвращение автоспорта в 2021 году. Гамбургская компания — производитель автозапчастей MEYLE также с нетерпением ждет начала сезона. Инженеры MEYLE снова будут присутствовать на маршрутах с целью перенести ноу-хау с гоночной трассы на процесс разработки деталей. Приверженность автоспорту имеет давнюю традицию в MEYLE: увлеченность наших инженеров автоспортом находит отражение в их ежедневной работе. Каждый пройденный километр гоночного трека приносит ценные данные, которые обязательно учитываются при разработке и оптимизации запчастей. Так появляются продукты MEYLE — автокомпоненты, которые делают повседневную работу автосервиса более простой и эффективной.

MEYLE впервые выступит основным спонсором оформленного в стиле компании гоночного автомобиля на гонке ADAC GT Masters.

В этом году компания МEYLE продолжит сотрудничество с дрезденской командой T3 Motorsport, которая примет участие в гонке ADAC GT Masters.

Впервые компания MEYLE будет выступать не только в качестве технического партнера, но и в качестве основного спонсора одного из гоночных автомобилей команды T3: Lamborghini Huracán GT3 Evo со стартовым номером 71.

Он будет представлен на гоночной трассе в новом впечатляющем фирменном дизайне MEYLE.

Тема подготовки молодых гонщиков по-прежнему определяет направление развития партнерства компании MEYLE и команды T3 Motorsport: в новом сезоне начинающие гонщики Макс Пол (Max Paul) и Хьюго Сассе (Hugo Sasse) будут выступать на MEYLE Lamborghini. По традиции участвующие в германском чемпионате GT молодые гонщики могут рассчитывать на техническую поддержку со стороны инженеров MEYLE прямо на гоночной трассе, что, несомненно, поможет им в достижении максимального результата.

Макс Пол, один из самых успешных немецких картингистов, уже успел сделать себе имя в сотрудничестве с MEYLE в последние два сезона. В этом году вместе с ним впервые стартует молодой талантливый гонщик Хьюго Сассе. 16-летний Сассе считается самым молодым гонщиком в команде T3 Motorsport, однако за его плечами уже имеется успешное участие в гоночной серии ADAC GT4 Germany.

Гонки будут транслироваться в прямом эфире на канале NITRO, а также в режиме онлайн в сетях YouTube и Facebook.

Чемпионат Европы по гонкам на грузовиках (FIA) возвращается

После отмены в прошлом году многих соревнований FIA объявила о намерении строго соблюдать самые жесткие санитарные меры. Поэтому ожидается, что в сезоне 2021 года все мероприятия пройдут в соответствии с планом. Знаменитый гонщик на грузовиках Саша Ленц (Sascha Lenz) снова готов к свершениям. Компания MEYLE поддерживает гонщика и его команду SL TruckSport 30 Racing с 2019 года, выступая в качестве технического партнера и поставщика автокомпонентов. Саша Ленц активно использовал зимние месяцы для подготовки гоночного грузовика к предстоящим соревнованиям. За это время он самостоятельно установил на него более 15 деталей MEYLE. Теперь гоночный грузовик идеально подготовлен к старту сезона, назначенному на 11 июня. Гоночная серия будет транслироваться на официальном веб-сайте FIA ETRC и на сайте Автоновости будут представлены обзоры.