Международная премия Successful Ladies Awards-2020: объявлены имена победительниц

Талантливые женщины теперь могут заявить о себе! Для этого достаточно подать заявку на участие в Ежегодной Международной премии Successful Ladies Awards. В 2020 году мероприятие прошло 30 сентября в Москве в Golden Palace. Ведущим стал Андрей Разыграев (Муз-ТВ).

Побороться за главный приз могли женщины со всего мира, вне зависимости от возраста, национальности, семейного положения. Награды вручались в 4 категориях – бизнес, творчество, наука, спорт. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

Оценивало конкурсанток компетентное жюри: главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько, международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию Анастасия Витрук, стилист Александра Пинкевич, пластический хирург Дмитрий Скворцов, телеведущая, стилист Катя Гершуни, креативный продюсер канала «Моя планета», старший преподаватель МГУ Роман Лобашов, шеф-повар банкетного комплекса Golden Palace, самый молодой и заслуженный шеф-повар России, член World Association of Chefs Societies Руслан Буй, актриса, певица Евгения Короткевич, актриса Карина Мишулина, предприниматель, основатель Baranov&Co Production Вадим Баранов, певец Максим Лидов, парфюмер Валерия Нестерова, пластический хирург, главный врач бьюти клиник Дарья Науменкова, руководитель элитного ломбарда «Рублёв» Никита Шерман, предприниматель, основатель платформы №1 для автоматизации маркетинга в РФ Иван Боровиков и другие.

Цель премии – вдохновить женщин на развитие во всех областях и открытие своего дела. В этом году количество участниц превысило 2 тысячи человек, заявки присылали из России, стран СНГ, Европы, США, Дубая.

В итоге победительницами стали: Регина Кузьмичева – «Лучший эксперт по отношениям», Анна Журавлева – «Сооснователь лучшей косметологической клиники», Кристина Бридан-Ростовская «Лучшая модель», Светлана Стадник – «Лучший проект в Fashion», Алсу Кузнецова — «Лучшая бизнес-леди по диверсификации бизнеса», Алена Бачина – «Сооснователь лучшей сети клиник», Ника Васильева – «Лучший эксперт инъекционной косметологии», Виктория Баянова «Лучший эксперт по финансовой грамотности», Екатерина Кравченко «Лучший event producer», Елена Ильчук «Лучший эксперт по безоперационному долгосрочному омоложению Эластикум», Анна Драгост – «Лучший психолог», Ольга Петрунина — «Лучший онлайн-косметолог», Анна Анисимова – «Лучший астролог», Линара Дулатова – «Лучший event дизайнер и эксперт в сфере event дизайна», Мария Фролова — «Лучший основатель наркологической клиники», Вероника Сустова – «Лучший молодой предприниматель», Мариам Лазарева «За развитие благотворительности в России», Анастасия Новикова – «Лучший журналист светской хроники», Виктория Бирюкова – «За помощь детям».

Награды также получили звезды и блогеры–«миллионники»: группа «Фабрика» — «Лучшая музыкальная группа», Ольга Прокофьева – «Лучшая театральная актриса», певица, телеведущая Ольга Орлова – «Лучший зоозащитник», Дарья Повереннова – «Лучшая киноактриса», Елена Воробей – «Лучшая комедийная актриса», Екатерина Андреева – «Лучшая ведущая информационной программы», Диля Долинская – «Лучшая ведущая утренней программы», Марув – «Лучшая певица», Ирина Безрукова – «Лучшая актриса», Нелли Ермолаева – «Лучшая ведущая развлекательных программ», Наталья Еприкян – «Лучший креативный продюсер и ведущая на ТВ», Валерия Чекалина «Лучший создатель косметического бренда», Мария KAKDELA — «Основатель лучшего женского сообщества».

Своими выступлениями гостей порадовали: Макс Лидов, Таня Герман, Сергей Михайлин, Сандра, Самедли, Marusia, Сергей Лобэн, Евгения Короткевич, Buranov, Елена Фрейман.

Партнерами премии стали: АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» — производитель натурального кофе под брендами «LEBO Coffee» и СЕРЕНАДА, студия наращивания ресниц Анны Ключко, студия красоты «ES_ONE», клиника «Елены Ильчук», косметический бренд Bio-Oil, бренд дизайнерской одежды и аксессуаров SELBERG, бутик дизайнерского света L’ARTE LUCE, парфюмерный бренд VN Exclusive Perfumes, фото и видео продакшен Baranov&Co Production.

Организаторы премии также выражают благодарность фотографам: Евгению Жуковскому (@zhukiphoto.ru), Алене Валькович (@valkovich.ru), Александре Никольской (@nikophotoos).

В следующем году премия пройдет 8 сентября 2021 года. Подать заявку можно на сайте www.ladies-awards.ru или связавшись с организаторами в инстаграме.