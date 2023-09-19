Международная бизнес-школа в Сучжоу в XJTLU празднует 10-летие встречей выпускников

Международная бизнес-школа в Сучжоу (IBSS) при Сиань Цзяотун-Ливерпульском университете (Xi’an Jiaotong-Liverpool University) отпраздновала свой 10-летний юбилей встречей выпускников.

Более 300 выпускников, преподавателей и лидеров отрасли собрались, чтобы отметить успехи школы, в том числе ее превращение в крупнейшую англоязычную бизнес-школу в Китае и получение «тройной короны» аккредитаций (AACSB, EQUIS и AMBA), которой удостоился лишь один процент бизнес-школ в мире.

На церемонии награждения были отмечены три выпускника, внесшие исключительный вклад в развитие бизнеса, общества и научных кругов:

Предприниматель и инвестор из провинции Шэньси Боюэ Синь (Boyue Xing), получивший в 2018 году степень бакалавра в области делового администрирования, был назван выпускником IBSS 2023 года за свои лидерские качества и достижения в бизнесе.

Руководитель отдела кадров Сирена Бай (Sirena Bai), имеющая степень магистра в области управления международным бизнесом (2021 год), получила награду «За выдающийся вклад выпускника» за развитие сотрудничества между IBSS и компанией AstraZeneca.

Ленда Хуо (Lenda Huo) из компании Amoy Diagnostics, имеющая степень магистра в области управления международным бизнесом (2018 год), получила награду «IMBA Best Ambassador Award» за профессиональное наставничество над нынешними студентами IMBA и поддержку усилий по набору участников программы.

В рамках мероприятия состоялись дискуссии с участием экспертов в области бизнеса и науки, посвященные цифровой трансформации бизнеса, обеспечению гендерного разнообразия в советах директоров и на руководящих должностях, поколению Z на рабочем месте, а также адаптации и процветанию в условиях глобальной экономики.

Кроме того, руководители и лидеры отрасли обсудили тенденции в области финансов, предпринимательства, производства, здравоохранения, устойчивого развития и межотраслевого обмена.

Присутствовавшие на мероприятии выпускники рассказали о том, как повлияла на них учеба в IBSS.

Выпускница программы International MBA 2019 года Кирстен Джонстон (Kirsten Johnston) является основателем и генеральным директором брендингового агентства JWDK, которое она основала в Лондоне, открыв филиалы в Шанхае и Гонконге.

По ее словам, IBSS не только повысила ее навыки в области бухгалтерского учета и финансового контроля, но и дала ей новые знания: «Для меня, как иностранки, было важно узнать больше о бизнесе в Китае и культурных различиях с тем, как мы работаем в Великобритании».

Обладатель награды «Выпускник года IBSS» Синь рассказал, что модуль по предпринимательству произвел на него неизгладимое впечатление.

«В школе нас научили тому, что мы, как предприниматели, несем ответственность перед обществом и должны думать о том, какой вклад может внести наш бизнес, не ограничиваясь получением прибыли», — заявил он. —

Предпринимательский дух крайне важен для бизнеса, а инвестиции в сферу социального обеспечения могут принести неожиданные выгоды для компании».