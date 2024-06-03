Международная коммуникационная кампания Группы «Уралхим» удостоилась престижной премии Silver Mercury

В Москве 29-31 мая проходил XXV фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. В номинации «Лучшая PR-кампания в рамках ESG/КСО/устойчивого развития» бронза досталась международной коммуникационной кампании в поддержку инициатив Группы «Уралхим», нацеленных на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что Целью №2 ООН в области устойчивого развития значится «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства». Группа «Уралхим» занимается реализацией многих крупных проектов, которые содействуют достижению данной цели. Так, развивающиеся страны получают от компании гуманитарные поставки удобрений. Кроме того, в африканских странах на бесплатной основе проводятся обучающие семинары, цель которых – повысить агрономическую грамотность фермеров.

По словам директора по связям с общественностью Татьяны Семеновой, с конца 2022 года одним из важнейших направлений коммуникаций Группы «Уралхим» является освещение международных ESG-инициатив компании.