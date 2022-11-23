Международная конференция в Ташкенте и Витебске пройдет при участии столичных педагогов

Москва
23 ноября 2022

В международной конференции, которая пройдёт в Ташкенте и Витебске, приглашены принять участие и педагоги из Москвы. Будет также организована онлайн-трансляция для зрителей.

В качестве основной темы конференции обозначена «Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст». В ходе мероприятия эксперты поделятся новыми технологическими решениями в обучении русскому языку и литературе.

Состоится обмен опытом российских учителей с зарубежными коллегами из Беларуси, Китая, Республики Корея, Турции и Узбекистана.

По мнению директора Центра педагогического мастерства Артема Шишова, стоит обратить особое внимание на цифровые решения, онлайн-платформы, применяемые в системе столичного образования. Помимо этого, преподавателями Центра подготовлены научно-популярные лекции, образовательная программа для преподавателей и интеллектуальные игры для учащихся школ из Узбекистана и Беларуси.

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