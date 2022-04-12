Международное жюри присудило TCL премию по дизайну Red Dot Award 2022

Компания TCL Electronics (1070.HK), один из лидеров мирового рынка телевизоров и один из ведущих производителей бытовой электроники, удостоена премии Red Dot за дизайн трех телевизоров (включая две новые модели серии C) и двух новых звуковых панелей. TCL представит эту новейшую продукцию 12 апреля на пресс-конференции для европейских потребителей.

Премия Red Dot присуждается международным жюри за высококачественную продукцию с выдающимся дизайном. В этом году престижной печати качества удостоена продукция TCL в категории домашних кинотеатров:

TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO

TCL Mini LED 4K TV C93 Series TCL Soundbar C935U

TCL Mini LED 4K TV C83 Series TCL Soundbar P733W

Продукция TCL серий C93 и C83 повышает планку требований к эстетике дизайна телевизоров. Обе отмеченные наградами серии C93 и C83 отличаются тонким профилем и элегантным дизайном, благодаря которым эти телевизоры впишутся в любую домашнюю обстановку — не только в плане создания эффекта погружения во время домашнего просмотра, но и как неотъемлемый предмет обихода, который является частью эстетического оформления и украшает интерьер любой комнаты.

Модель TCL Mini LED 8K TV X925 PRO на мини-светодиодах OD Zero также отмечена премией Red Dot за сверхтонкий профиль и уникальный дизайн. Присуждение премий Red Dot подчеркивает стремление TCL стать ведущим участником сектора мини-светодиодных телевизоров и производить смарт-устройства на базе лучших технологий.

Новейшие звуковые панели TCL C935U и P733W, которые выйдут на рынок в этом году, были отмечены на конкурсе «Red Dot — 2022» за уникальный дизайн инновационных акустических отражателей.

«Для TCL большая радость и честь получить сразу несколько наград Red Dot за выдающийся дизайн продукции. Наши устремления выведены на новый уровень нашим новым девизом «Вдохновлять на великие дела», а миссия TCL остается такой же — сделать жизнь людей более удобной и разумной благодаря высококачественной продукции по конкурентоспособной цене, неизменно ставя во главу угла интересы потребителей», — заявил генеральный директор компании TCL Electronics Шаоюн Чжан (Shaoyong Zhang).

Премия Red Dot присуждается за высокое качество дизайна. В этом году международное жюри, в которое вошли специалисты по дизайну, рассмотрело качество дизайна и степень инновационности заявок, поданных представителями около 60 стран.

Продукция TCL завоевывает премии Red Dot уже второй год подряд — это заметное достижение компании, которая выходит на новые рынки и продолжает исследовать и реализовывать новые увлекательные возможности во всех областях жизни. TCL следует принципу конкурса Red Dot «победа — это начало» и будет стремиться вдохновлять на великие дела новой инновационной продукцией и передовыми технологиями.

12 апреля TCL представит европейской аудитории все эти новые телевизоры и звуковые панели, удостоенные наград, а также весь новый ассортимент телевизоров на мини-светодиодах и с экранами QLED и другие звуковые панели и «умную» бытовую технику, которые в скором времени станут частью экосистемы компании.