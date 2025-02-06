Международный аэропорт Хамад в рамках проекта расширения терминала открыл новый зал E

Международный аэропорт Хамад (DOH) объявил об открытии нового зала E в рамках своей последней программы расширения терминала. Приоритетом этого развития с целью дальнейшего улучшения пассажирских перевозок является повышение эффективности посадки пассажиров и снижение зависимости от удаленных выходов на посадку и автобусов, включая дизайн, ориентированный на удобство доступа и экологичность.

В результате расширения пространство аэропорта увеличивается на 51 000 квадратных метров, включая 8 (восемь) новых контактных выходов на посадку, что является увеличением общего числа выходов на 20 % и обеспечит более быструю посадку пассажиров и повышение эффективности работы лучшего аэропорта мира.

Дальнейшее развитие в виде расширения зала D будет объявлено в течение несколько недель. Особенности зала E: передовая технология самостоятельной посадки; дизайн, ориентированный на удобство доступа; эргономичное расположение кресел; увеличенное разнообразие торговых точек и ресторанов; экологичная инфраструктура.

Хамад Али аль-Хатер (Hamad Ali Al-Khater), главный операционный директор международного аэропорта Хамад, прокомментировал: «Мы очень рады видеть, что этот современный зал заработал, обеспечивая нашим пассажирам дополнительную слаженность и комфорт в поездках. Это расширение отражает нашу приверженность созданию объектов мирового класса с особым вниманием к эффективности, удобству доступа и экологичности. С открытием зала E пассажиры смогут оценить первый этап трансформационного расширения, направленного на улучшение каждого аспекта их путешествия. Завершение этого этапа является только началом дальнейшего развития, запланированного с целью повышения связности, пропускной способности и ощущения слаженности в поездках через международный аэропорт Хамад».