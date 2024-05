Международный день джаза-2024 завершился концертом All-Star Global из Танжера

Тринадцатый ежегодный Международный день джаза завершился историческим концертом All-Star Global в новом Дворце искусств и культуры Танжера. В концерте, организованном всемирно известным актером Джереми Айронсом (Jeremy Irons), приняли участие всемирно известные артисты, в том числе музыкант гнауа Абделла Эль Гурд (Abdellah El Gourd) (Марокко) и джазовая икона Херби Хэнкок (Herbie Hancock), а также Клаудия Акунья (Claudia Acuña) (Чили), Амброуз Акинмусире (Ambrose Akinmusire) (США), Джон Бизли (John Beasley) (США), Лакиша Бенджамин (Lakecia Benjamin) (США), Ричард Бона (Richard Bona) (Камерун), Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater) (США), Морейра Чонгиса (Мозамбик), Шемекия Коупленд (Shemekia Copeland) (США), Курт Эллинг (Kurt Elling) (США), Антонио Фарао (Antonio Faraò) (Италия), Мелоди Гардо (Melody Gardot) (США), Джазмея Хорн (Jazzmeia Horn) (США), Дж. К. Ким (JK Kim) (Республика Корея), Феми Кути (Femi Kuti) (Нигерия), Магнус Линдгрен (Magnus Lindgren) (Швеция), Ромеро Лубамбо (Romero Lubambo) (Бразилия), Маркус Миллер (Marcus Miller) (США), Ясуши Накамура (Yasushi Nakamura) (Япония), Тарек Ямани (Tarek Yamani) (Ливан) и многие другие.

Концерт All-Star Global открылся специальным выступлением «Добро пожаловать в страну» известных музыкантов Dar Gnawa, за которым последовало впечатляющее выступление Ди Ди Бриджуотера с песней Чика Кориа «Spain», подчеркивающее культурные связи между Марокко и Испанией. Джазмея Хорн привлекла таланты Амброуза Акинмусире и Билли Чайлдса (Billy Childs) в свинговую композицию «Free Your Mind». Ричард Бона нежно исполнил свою песню «Esoka Bulu (Night Whisper)». TK Blue и легенда музыки гнауа Абделла Эль Гурд отдали дань уважения марокканской музыке гнава и американскому джазу, исполнив композицию Рэнди Уэстона «Blue Moses». Мелоди Гардо и Филипп Пауэлл (Philippe Powell) представили величественное исполнение «This Foolish Heart Could Love You». Феми Кути во время своего афробит-выступления заявил, что есть «Один народ, один мир». Курт Эллинг отдал дань уважения Уэйну Шортеру (Wayne Shorter), исполнив его композицию «Speak No Evil». Шемекия Коупленд и Джо Луис Уокер (Joe Louis Walker) поставили блюз в центр внимания с композицией «Nobody But You».

Празднование Международного дня джаза 2024 года включало в себя тысячи выступлений, мастер-классов, джем-сессий, образовательных программ, общественных мероприятий и информационных инициатив в более чем 190 странах, кульминацией которых стал глобальный концерт.

Основную поддержку Международному дню джаза 2024 года оказывает Фонд Дориса Дьюка при дополнительной щедрой поддержке GRoW @ Annenberg. United, глобальный партнер Международного дня джаза, предоставил авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и педагогам.

Ежегодно 30 апреля Международный день джаза объединяет страны и сообщества по всему миру, способствуя миру, диалогу между культурами, разнообразию и уважению человеческого достоинства. Международный день джаза был утвержден государствами-членами ЮНЕСКО по инициативе Посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока, который является сопредседателем ежегодного празднования вместе с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay).

Азулай сказала: «Джаз, как красноречиво выразилась легендарная американская певица Нина Симон, — это больше, чем просто музыка. Он выходит за рамки музыкальных нот; это «образ жизни… способ бытия, способ мышления».

Хэнкок добавил: «Празднуя день джаза, давайте подтвердим нашу приверженность непреходящему наследию джаза и его способности возвышать, вдохновлять и объединять нас всех».