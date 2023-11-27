Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря. Мероприятие объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. Делегации из 60 стран приедут в Москву для участия в BRICS+ Fashion Summit.

Деловая программа BRICS+ Fashion Summit

Специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – примут участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях. Всего запланировано более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Расписание доступно на официальном сайте.

Среди иностранных спикеров: Янг Жиан, председатель совета директоров Китайской ассоциации моды, Китай; Алиа Кхан, председатель Исламского совета моды и дизайна, ОАЭ; Парас Байроля, старший член правления Fashion Design Council of India, возглавляет Ассоциацию производителей одежды Индии (CMAI), Индия; Грег Марагелис, декан Кейптаунского колледжа дизайна одежды (CTCFD), ЮАР; Дэвид Тлейл, креативный директор и основатель David Tlale Brand, ведущий дизайнер ЮАР; Оливия Меркатор, cооснователь Brazil Immersive Fashion Week, Бразилия; Орнелла Мути, киноактриса, Италия; а также руководители таких глянцевых изданий, как Marie Claire, Elle, Esquire, из разных стран и многие другие.

Среди российских спикеров: Алена Ахмадуллина, дизайнер и основатель бренда Alena Akhmadullina; Алиса Боха, основатель и дизайнер бренда Monochrome; Владимир Мельников, владелец и председатель совета директоров компании «Глория Джинс», Дмитрий Песков, cпециальный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию; Иван Воронин, директор по электронной коммерции, Сбер Бизнес Софт; Мадонна Мур, журналистка и бывший главный редактор Peopletalk, основательница телеграм-канала MUR; Алексей Жидковский, блогер; Никита Худов, исполнительный директор SberAI; Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion в «Авито»; Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda, Проект Lamoda Planet; Сергей Саркисов, основатель, вице-президент, ГК «Новард» (в группу компаний входит «Эконика») и многие другие.

Деловая программа BRICS+ Fashion Summit пройдет в МКЗ «Зарядье» и на Хлебозаводе.

Показы дизайнеров

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию: CHNNYU (Китай); Lucas Leão (Бразилия); Hany El Behairy Couture (Египет); Arzu Kaprol (Турция); SADAELS (Аргентина); коллективный показ riteshkumar, KHANIJO, Naushad Ali и Shruti Sancheti (Индия), David Tlale (ЮАР), Alena Akhmadullina (Россия). Расписание доступно на официальном сайте.

Международный форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря и помимо деловой программы включит в себя: fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран; В2В-шоурум; модные показы; фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте мероприятия, а также в приложении Fashion Summit, которое доступно в магазинах приложений Google Play и Apple Store.

Прямую трансляцию можно смотреть на нашем сайте.

