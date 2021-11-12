Международный Русский кинофестиваль даёт авторам возможность быть услышанными

13 ноября в Москве открывается V Международный Русский кинофестиваль (V МРКФ). В программе кинофестиваля около ста игровых, документальных и анимационных фильмов из 13 стран, а объединяет все представленные работы общее стремление авторов отразить в своем творчестве такие понятия, как «русский характер», «русская душа» и «русский мир».

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в Доме общественных организаций в Москве, организаторы подробно рассказали об особенностях проведения V МРКФ.

Конкурсные кинопоказы кинофестиваля состоятся с 14 по 25 ноября в зале «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо» (г. Москва, ул. Смоленская, д. 5) в соответствии с программой, которая доступна по следующей ссылке: https://www.russianfilmfest.ru/program-mrkf-2021.

13 ноября в зале «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо» V Международный Русский кинофестиваль откроется документальным фильмом «Псковский рубеж. Четыре времени Печерской обители», автор – Борис Костенко.

Бесплатная регистрация зрителей на церемонию открытия, кинопоказы и другие мероприятия будет доступна на сайте кинофестиваля в разделе «Регистрация на события». В программе V МРКФ мастер-классы и аналитические круглые столы. Чтобы максимально расширить зрительскую аудиторию кинофестиваля, проведение всех мероприятий будет сопровождаться онлайн-трансляцией.

«Фильмы, представленные на нашем кинофестивале, не увидишь на экранах телеканалов и кинотеатров, поскольку это некоммерческое и «неформатное» кино. Но это интересное кино, оно снято от души творческими людьми, которые не могут не снимать, которым есть, что сказать зрителям. И такое искреннее кино достойно широкой зрительской аудитории», — отметил директор Русского кинофестиваля Андрей Холенко.

«В нашем обществе происходит разворот к традиционным культурно-нравственным ценностям – именно это лежит в основе концепции Русского кинофестиваля, — отметил в своем выступлении телевизионный публицист, общественный деятель Борис Костенко, член жюри V МРКФ. – Популяризация того, что есть великая русская цивилизация – основная задача Русского кинофестиваля. И мы с каждым годом видим в работах его участников демонстрацию этой духовной силы, творческой состоятельности авторов и главное – их мировоззренческой определённости. Потому что русская цивилизация – это цивилизация творцов».

«В пятый раз проходит Русский кинофестиваль, в пятый раз по-русски преодолевая всякого рода сложности, по-русски относясь к тому, что мы должны идти, стиснув зубы, и победить – всем вместе, с теми, кто создает такое духоподъемное кино. Потому что русский дух покоя не даёт. Ведь русская душа должна всегда быть в тонусе, чтобы что-то производить. И слава Богу, что в наши сложные времена есть люди, которые своим творчеством помогают людям проявить основное свойство русского характера — встать и наперекор всему идти в будущее. За это большое спасибо тем двумстам авторам, которые прислали заявки на кинофестиваль», — сказал народный артист России Владимир Березин, член жюри V МРКФ.

«Россия – это кладезь культуры, поэтому за русским кино, конечно, будущее. Нужно лишь отказаться от чуждых нам, губительных тенденций глобализма и либерализма, и тогда всё встанет на свои места, — поделился своим мнением киновед Александр Семенюк, член жюри V МРКФ. — Когда мы, наконец, найдём национальную идею, которую на самом деле незачем искать – она всегда была, есть и будет. Поэтому кино, которое обращается к теме национального культурного наследия, к теме православия, оно сейчас переживает второе рождение – через переосмысление историософии России, истории, философии, богословия. И молодое поколение кинематографистов, которые присылают фильмы на кинофестиваль, они этим и заняты. Для них главное сейчас обрести средства художественной выразительности, киноязык. Главное – научиться русскому кинематографу говорить, обрести язык и речь. И когда у него будет собственная, пронизанная тысячелетней культурой, речь, тогда оно обгонит всех».

«Важно не только говорить, но и быть услышанным. Русский кинофестиваль как раз и даёт авторам возможность быть услышанными, — сказал маркетолог, продюсер Кирилл Батуев, член организационного комитета кинофестиваля. – По итогам прошлогоднего кинофестиваля охват аудитории составил 100 000 человек. Это лишний раз подтверждает, что людям интересна идея кинофестиваля, интересно смотреть то, что снимают участники Русского кинофестиваля. Приглашаю всех зрителей в онлайн-кинотеатр на сайте нашего кинофестиваля, где представлены фильмы не только этого года, но и предыдущих лет».

«Наша задача – чтобы площадка Русского кинофестиваля стала тем местом, где формируется культурно-эстетическая и мировоззренческая повестка дня. Поэтому Русский кинофестиваль следует рассматривать как часть национальной просветительской платформы, как часть национального просветительского проекта», — добавил Борис Костенко.

«Важно понять то, что Русский кинофестиваль не является национальным в узком смысле. Он многонациональный, а русский – по духу, поэтому – Международный Русский кинофестиваль, — сказал директор Фонда «Национальные традиции» Николай Ларин, член организационного комитета V МРКФ. – Русский кинофестиваль можно назвать народным, потому что он несколько лет организовывался группой независимых кинематографистов без какой-либо внешней поддержки. Он вырос из народных глубин, сам встал на ноги, сам завоевал многотысячную аудиторию, он доказал свою состоятельность – уже даже тем количеством заявок, которые с каждым годом поступают из большего количества стран. Поэтому мы, как организаторы Русского кинофестиваля, намерены расширять эту площадку, чтобы ростки того важного, что современный человек хочет понять с помощью кинематографа – некоего смысла жизни, понятия добра, понятия нравственности, любви к Родине – чтобы эти ростки прорастали на почве Русского кинофестиваля и меняли мир к лучшему».

С 2017 года организатором Международного Русского кинофестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. В этом году кинофестиваль проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Подведение итогов и награждение лауреатов V Международного Русского кинофестиваля состоится 2 декабря 2021 года в Golden Ring Hall гостиницы «Золотое кольцо» (г. Москва, ул. Смоленская, д. 5).

Подробная информация о проведении V Международного Русского кинофестиваля размещена на сайте: www.russianfilmfest.ru

Видеозапись пресс-конференции организаторов V МРКФ доcтупна по ссылке: