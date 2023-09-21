Международный турнир по тайцзицюань прошел в городе Цзяоцзо в центральном Китае

XI Международный турнир по тайцзицюань в Цзяоцзо и Фестиваль туризма на горе Юньтань начались в городе Цзяоцзо в провинции Хэнань в центральном Китае.

Цель мероприятия — популяризация города, туристических ресурсов горы Юньтань и культуры тайцзицюань, оно объединяет культурный туризм, экономические и торговые мероприятия, такие как соревнования по тайцзицюань, туры, заключение инвестиционных сделок и форумы.

Цзяоцзо является родиной тайцзицюань, Ассоциация боевых искусств Китая назвала город «Святой землей тайцзицюань». 17 декабря 2020 года тайцзицюань был включен в Представительный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В качестве главного спорта для фитнеса тайцзицюань популярен во всем мире. Он распространен в более чем 150 странах и регионах по всему миру, и его практикуют более 600 млн человек.

Кроме того, тайцзицюань является уникальным китайским символом с непередаваемым шармом невероятной традиционной китайской культуры.

Гора Юньтань, расположенная в Цзяоцзо, известна в Китае и за рубежом благодаря уникальному ландшафту каньона. Это один из первых мировых геопарков и национальная туристическая достопримечательность уровня 5A.

Турнир по тайцзицюань и фестиваль туризма успешно проводились уже десять раз с 1992 года, а Главное управление спорта и Министерство культуры и туризма назвали их отличным проектом по туризму, связанному со спортом.

Мероприятие продолжает демонстрировать очарование Цзяоцзо и Хэнаня и остается долгосрочным наследием на мировой арене боевых искусств и в туристической отрасли Китая.