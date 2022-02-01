Международный университетский климатический альянс продолжает свою деятельность

Три года назад, во время ежегодного собрания Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в январе 2019 года, Университет Цинхуа выступил с инициативой создания Международного университетского климатического альянса (Global Alliance of Universities, GAUC). Миссия Международного университетского климатического альянса, созданного в мае 2019 года, заключается в активизации поиска решений в области изменения климата посредством научно-исследовательской, образовательной и информационно-пропагандистской деятельности, а также в установлении партнерских отношений с промышленными, некоммерческими и государственными организациями в целях содействия их быстрой реализации на местном и глобальном уровнях и в развитии сотрудничества между членами альянса.

Новая организация сосредоточилась на проведении совместных научных исследований, профессиональном развитии и обучении студентов, улучшении условий и проведении мероприятий на территории кампусов, социальной реализации и привлечении общественности к изменению климата. Альянс начал реализацию ряда проектов, к примеру, учредил Форум выпускников. На фоне чрезвычайной климатической ситуации форум был преобразован в Международный молодежный саммит по углеродно-нейтральному будущему Climate x Summit для мобилизации молодежного лидерства.

В ноябре 2021 года, в День расширения прав и возможностей молодежи в рамках 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26), в Университете Цинхуа в Пекине и на конференции COP26 в Глазго одновременно прошла церемония награждения Climate x Summit. Саммит, длившийся неделю, был организован силами GAUC при поддержке 15 университетов-членов из девяти стран на шести континентах. Он включал в себя 30 мероприятий и собрал более 350 заявок от представителей молодежи, а также свыше 125 миллионов участников со всего мира.

Ключевым элементом саммита стали «Три направления» (Three Tracks): конкурс научных исследований в области климата (Academic Track), организованный Колумбийским, Оксфордским и Йельским университетом вместе с Университетом Цинхуа; мини-хакатон (Action Track) по решениям в области изменения климата, организованный Имперским колледжем Лондона; а также молодежный проект по обмену сообщениями о климате (Voice Track), организованный Кембриджским университетом.

«Борьба с изменением климата и снижение рисков стихийных бедствий — общие задачи для всех стран, и их решение требует совместных усилий всего мирового сообщества. Последнее десятилетие является крайне важным периодом в истории человечества, именно сейчас определяется вероятность достижения углеродно-нейтрального будущего. Сложно переоценить ту роль, которую молодежь сыграет в поиске ответа на этот вопрос», — заявил президент Университета Цинхуа, основатель и председатель GAUC Цю Юн (Qiu Yong).

«Молодому поколению нужно взять инициативу в свои руки и заставить лидеров стран услышать его в этой гонке за углеродно-нейтральное будущее, за будущее планеты, — отметил сопредседатель GAUC и директор Лондонской школы экономики и политических наук Минуш Шафик (Minouche Shafik). — Университеты готовят завтрашних лидеров, и студенты активно выступают за принятие срочных мер не только в университетах, но и в своей последующей профессиональной жизни».

Представители университетов-членов GAUC присоединились к церемонии в Глазго на месте, а также по видеосвязи. Вместе они стали свидетелями появления новых идей, размышлений молодежи на тему изменения климата. В ходе церемонии награждения студенчество GAUC представило «международную молодежную климатическую декларацию». После церемонии награждения Climate x Summit участники проекта Voice Track представили текст декларации, дополнив ее изменениями, предложенными студентами с шести континентов. Цель декларации — вдохновить молодежь на участие в действиях по борьбе с изменением климата.

В 2019 и 2020 годах Форум выпускников GAUC выступал в роли глобальной платформы для обсуждения научных исследований в области изменения климата. Свои разработки представили более 400 аспирантов из 50 с лишним университетов. Их идеи получили признание мировых лидеров в области климатических исследований, в частности Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (Antonio Guterres) и ESG РКИК ООН Патрисии Эспиносы (Patricia Espinosa).