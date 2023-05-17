Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» в этом году объединит более 2000 детей, в том числе с ОВЗ по всей стране

Благотворительный фонд «Под флагом добра» объявил о старте Межрегионального инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни».

Масштабное событие пройдет в различных городах России в 2023 году, а отправной точкой станет 20 мая. В этот день фестиваль пройдет на Федеральной территории «Сириус». Следующее мероприятие в рамках фестиваля состоится в Таганроге 26 мая.

Основная цель проекта – популяризация здорового образа жизни и создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом с целью адаптации и социализации детей с ОВЗ.

По словам директора Благотворительного Фонда «Под флагом добра» Натальи Давыдовой в основе работы с детьми с особенностями здоровья лежит концепция гармоничного развития личности ребенка через доступную спортивную деятельность. При таком подходе спорт помогает в построении позитивных личных качеств у детей:

«Под влиянием таких занятий не только улучшается психическое и физическое состояние детей с ОВЗ, но и развивается самодисциплина, самоуважение, дух соревнования и дружбы, качества, которые имеют существенное значение для социализации детей в обществе. Занятия физкультурой и одним из сильнейших инструментов социализации, способствует стабилизации соматического, психического и физического состояния здоровья, тем самым совершенствованию детей, в том числе, детей с ОВЗ».

Для участников фестиваля «Футбол – школа жизни» запланирована обширная программа. Для детей организаторы подготовили футбольный турнир и спортивные мастер-классы со звездами футбола, а также серию тренировок, линейных эстафет, футбольных матчей и творческих конкурсов с известными спортсменами, артистами и музыкантами, при участии региональных партнёров, спортсменов, медицинских и социальных работников, а так же работников образовательных учреждений.

Для детей в рамках фестиваля пройдут семинары и круглые столы по организации мероприятий с участием детей с отклонениями в состоянии здоровья.

Кроме того, в рамках участия в фестивале родители детей получат самые полные рекомендации специалистов по здоровому питанию, а также важные рекомендации по снижению избыточной массы тела.

Благотворительный фонд «Под флагом добра» проводит фестиваль с 2020 года.

В 2022 году Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» объединил под своим крылом 6 регионов, более 100 детских учреждений, более 200 специалистов разного профиля и порядка 200 волонтеров. В этом году в графике стоят города Новокузнецк, Наро-Фоминск, Тюмень, Суздаль, Краснодарский край, Таганрог и Москва.

«Фонд «Под флагом добра», – отмечает Наталья Давыдова, – проводит инклюзивные детские фестивали в рамках больших городских культурно-массовых мероприятий с целью социальной интеграции семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Учитывая физические возможности каждого ребенка, мы развиваем детях их стремление к активному участию в жизни и через спорт и физкультуру».

Такую концепцию среды равных возможностей фонд впервые выдвинул еще в 2019 году в рамках пленарного заседания «Город равных возможностей» на Красноярском экономическом форуме».

Проект Благотворительного фонда «Под флагом добра» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке официального спонсора ОАО «РЖД».