M&G поддержала экологию как официальный канцелярский партнер Боаоского Азиатского Форума

В рамках темы «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность» 26 марта в Хайнане, Китай, состоялась ежегодная конференция Боаоского Азиатского Форума (BFA) 2024 года. M&G является официальным поставщиком канцелярских товаров на форуме с 2005 года. В рамках этого партнерства компания M&G создала зеленую офисную зону на мероприятии, предлагая высококачественные офисные принадлежности и экологичные канцелярские товары.

В ответ на призыв к низкоуглеродной трансформации M&G подготовила для участников экологически чистые наборы канцелярских принадлежностей. Корпус гелевой ручки был изготовлена из полилактида (PLA), ферментированного из кукурузы и другой крахмалсодержащей биомассы. Обложка буклета была изготовлена из вощеной кожи премиум-класса, сертифицированной Global Recycled Standard (GRS). Используемая бумага была сертифицирована Лесным попечительским советом (FSC).

В то же время M&G запустила свою индивидуальную экологичную канцелярскую службу, чтобы помочь большему количеству предприятий и организаций снизить воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов в офисе. Китайский канцелярский гигант надеялся дать возможность большему количеству людей работать и жить более экологично, внедрив устойчивый подход в повседневные канцелярские товары.

В 2021 году компания M&G возглавила китайскую индустрию канцелярских товаров, запустив свою стратегию устойчивого развития. M&G активно работает по четырем стратегическим направлениям: «устойчивые продукты», «реагирование на изменение климата», «устойчивая цепочка поставок» и «расширение прав и возможностей сотрудников и сообществ», достигая полезных результатов и делая решительный шаг к «созданию устойчивого будущего бизнеса».

M&G успешно запустила ряд экологически чистых продуктов, в том числе первую серию канцелярских принадлежностей с нулевым уровнем выбросов углерода, изготовленных из контейнера для переработки, гелевые ручки «План сокращения выбросов углерода» с использованием переработанного пластикового акрила из старых бытовых приборов, а также серию Endangered Species Wetland, изготовленную из биоразлагаемых материалов PLA или переработанных материалов, способствующих усилиям по сохранению биоразнообразия.

M&G является ведущим игроком на китайском рынке канцелярских товаров, занимая лидирующие позиции по масштабу бизнеса, прибыльности, охвату дистрибуции, исследованиям и разработке продуктов. В настоящее время компания стала одной из крупнейших канцелярских компаний в мире.

Каждый год M&G Stationery инвестирует около 100 миллионов юаней в НИОКР, достигнув более 1100 заявок на интеллектуальную собственность. Мощная дистрибьюторская сеть охватывает 70 000 розничных точек, охватывая более 80% школ по всему Китаю и более 50 зарубежных стран.