МГПУ расширяет программы по воспитательной работе

Москва
23 июля 2021

Московский городской педагогический университет (МГПУ) расширяет линейку магистерских программ по подготовке специалистов в области воспитательной деятельности. На сегодняшний день у вуза есть по 15 бюджетных мест на программы «Детская журналистика» и «Интеллектуальные игры», а также 45 бюджетных мест на программы «Педагогика и психология образования», «Педагогическая психология» и «Детская психология».

Расширенные программы направлены не на тех, кто работает непосредственно с детьми, а на тех, кто организует воспитательную работу – на действующих работников школ.

«Программы направлены на тех, кто может поставить воспитательную работу на нужное высокое место в школе и сделать ее комплексной и системной, учитывая, что приходится иметь дело с самыми разными обстоятельствами школьной жизни», – рассказал на Городском семинаре управленческой навигации Департамента образования и науки города Москвы ректор МГПУ Игорь Реморенко.

В рамках программы «Кадетское образования» добавлено 15 бюджетных мест на очной форме обучения по профилю «Теория и методика воспитательной работы». По словам Реморенко, университетские программы для действующих сотрудников школ имеют гибкий график, который позволяет совмещать должностные обязанности с обучением.

«Учебная работа опирается на тот практический круг обязанностей и на те практические проекты и задачи, которые в школах соответствующие специалисты решают – на ту деятельность, которую они реально в школах осуществляют», – подчеркнул ректор МГПУ.

В рамках программы «Менеджмент в образовании» добавлено 30 бюджетных мест по профилю «Заместитель по воспитательной работе». Форма обучения – очно-заочная. 

«Кураторы воспитательной работы будут участвовать в общении со студентами, рассматривать практические кейсы по осуществлению воспитательной работы, обсуждать складывающуюся образовательную практику и содействовать наиболее успешной реализации воспитательной работы в образовательных организациях», – отметил Игорь Реморенко.

Подробнее о правилах приема и вступительных испытаниях можно в Центральной приемной комиссии МГПУ.

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