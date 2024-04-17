 Microsoft инвестирует 1,5 млрд долларов в G42 из Абу-Даби для ускорения развития ИИ

G42, ведущая технологическая холдинговая компания со штаб-квартирой в ОАЭ, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), и Microsoft объявили о стратегических инвестициях Microsoft в G42 в размере 1,5 млрд долларов. Инвестиции укрепят сотрудничество двух компаний по внедрению новейших технологий ИИ и инициатив по передаче знаний Microsoft в ОАЭ и других странах мира. В рамках этого расширенного партнерства Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft, войдет в совет директоров G42.

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

Это расширенное сотрудничество позволит организациям всех размеров на новых рынках использовать преимущества ИИ и облака, обеспечивая при этом внедрение ИИ в соответствии с ведущими мировыми стандартами безопасности.

Опираясь на длительное сотрудничество двух организаций в области ИИ и инициативы по цифровой трансформации, инвестиции Microsoft углубляют взаимную приверженность этому стратегическому партнерству. G42 будет запускать свои приложения и службы ИИ на платформе Microsoft Azure и сотрудничать с целью предоставления передовых решений ИИ глобальным клиентам из государственного сектора и крупным предприятиям. G42 и Microsoft также будут совместно работать над внедрением передового искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, предоставляя этим странам равный доступ к услугам для решения важных государственных и коммерческих задач, обеспечивая при этом соответствие самым высоким стандартам безопасности и конфиденциальности.

Его высочество шейх Тахнун ибн Заид аль-Нахайян (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), председатель G42, сказал: «Инвестиции Microsoft в G42 служат ключевым моментом на пути роста и инноваций нашей компании, что означает стратегическое согласование видения и реализации между двумя организациями. Это партнерство является свидетельством общих ценностей и стремления к прогрессу, способствуя расширению сотрудничества и синергии во всем мире».

Партнерство также поддержит развитие квалифицированной и разнообразной рабочей силы и кадрового резерва в сфере ИИ, которые будут способствовать инновациям и конкурентоспособности ОАЭ и более широкого региона, за счет инвестирования 1 млрд долларов в фонд развития для разработчиков.

«Наши две компании будут работать вместе не только в ОАЭ, но и предоставлять ИИ, цифровую инфраструктуру и услуги в слабо обеспеченных обслуживанием странах, — сказал Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft. — Мы будем совмещать технологии мирового класса с ведущими мировыми стандартами безопасного, надежного и ответственного ИИ в тесной координации с правительствами как ОАЭ, так и США».

Коммерческое партнерство подкрепляется гарантиями обоим правительствам в виде первого в своем роде соглашения о применении передового опыта мирового класса для обеспечения безопасного, надежного и ответственного развития и внедрения ИИ. Microsoft и G42 будут тесно сотрудничать и повышать уровень безопасности и соответствия своей совместной международной инфраструктуры нормативным требованиям. Обе компании будут продолжать реализацию обязательства соблюдать действующие в США и международные нормативно-правовые акты о торговле, безопасности, ответственном использовании ИИ и деловой этике. Работа над этими вопросами регулируется подробным Межправительственным соглашением о гарантиях (IGAA) между компаниями G42 и Microsoft, которое было разработано в ходе подробных консультаций с правительствами ОАЭ и США.

Пэн Сяо (Peng Xiao), генеральный директор группы G42, сказал: «Благодаря стратегическим инвестициям Microsoft мы приближаемся к достижению нашей цели масштабного внедрения передовых технологий ИИ. Это партнерство значительно расширяет наше присутствие на международном рынке, сочетая уникальные возможности G42 в сфере ИИ с надежной глобальной инфраструктурой Microsoft. Вместе мы не только расширяем горизонты нашей деятельности, но и устанавливаем новые отраслевые стандарты для инноваций».

Самер Абу-Лтаиф (Samer Abu-Ltaif), корпоративный вице-президент и президент Microsoft по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке, добавил: «Наши инвестиции в G42 свидетельствуют о благоприятном и динамичном технологическом ландшафте в ОАЭ и регионе в целом. Это стратегическое партнерство имеет все необходимое для расширения возможностей наших клиентов и партнеров, ускорения инноваций и стимулирования экономического роста. Вместе с G42 мы представим передовые технологии, которые позволят странам и рынкам реализовывать свои цифровые программы, используя возможности облака и ИИ».

В прошлому году сотрудничество между G42 и Microsoft прошло несколько этапов расширения. В том числе в апреле 2023 года был объявлен совместный план разработки решений в области ИИ, адаптированных для государственного сектора и промышленности, с использованием обширной партнерской экосистемы и облачных возможностей Microsoft. В сентябре 2023 года компании заключили соглашение о внедрении суверенных облачных предложений и сотрудничестве для раскрытия потенциала возможностей передового ИИ на платформе общедоступного облака Azure. Наконец, в ноябре 2023 года компания Microsoft объявила о том, что большая языковая модель G42 для арабского языка Jais стала доступна в виде нового облачного предложения Azure AI, предоставляемого в форме «модель как услуга».