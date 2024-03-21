Midea KWHA представила энергоэффективные водонагреватели серии Salute класса А на MCE 2024 в Милане

Бизнес-подразделение группы Midea по производству кухонной и водонагревательной техники (Midea KWHA) представило новейшую серию Salute своих энергоэффективных водонагревателей класса A на выставке Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 в Милане — известной международной выставке, посвященной системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), сантехнике и возобновляемым источникам энергии.

Серия Salute — флагманская линейка продуктов Midea KWHA — отличается высокой энергоэффективностью класса A и прошла сертификацию VDE, продемонстрировав экономию энергии до 23%. Серия состоит из ряда моделей, отличающихся простотой установки и универсальностью, что делает их идеальным решением для использования в проектах реконструкции существующего и проектирования нового жилья.

Кроме того, в этой серии реализован инновационный режим MemoU — умный, удобный и энергоэффективный вариант, предлагающий новый подход к экономии энергии. Система гибко подстраивается под купальные привычки пользователей, изучая и запоминая их предпочтения, а затем прогнозирует их потребности при подготовке нагревателя к работе. Она предугадывает график пользования ванной или душем и эффективно нагревает воду до желаемой температуры именно тогда, когда это необходимо. Этот интеллектуальный нагрев по требованию обеспечивает не только комфорт, но и значительную экономию энергии.

Midea KWHA Unveils A-Class Energy Efficient Water Heater Salute Series at MCE 2024 Milan

Рассмотрим в качестве примера модель Salute Flex 30L. Активация режима MemoU может привести к ежегодной экономии около 300 кВтч электроэнергии на одно домохозяйство. Такое сокращение не только снижает затраты на электроэнергию, но и компенсирует ежедневные выбросы, что эквивалентно эффекту трех с половиной деревьев за десять лет их жизни.

Пройдя длительный путь развития на европейском рынке, Midea KWHA теперь с гордостью предлагает широкий ассортимент продуктов и решений, разработанных специально для Европы и способным удовлетворить самые разнообразные потребности в горячей воде. В ассортименте представлены водонагреватели, работающие на экологически чистой энергии, с классом энергоэффективности до А+, а также различные накопительные водонагреватели и водонагреватели мгновенного действия, которые можно устанавливать рядом с точкой водоразбора.