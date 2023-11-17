Midea KWHA продемонстрировала решения для водоснабжения всего дома на выставке Aquatech Amsterdam

Подразделение группы Midea по производству кухонной и водонагревательной техники (Midea KWHA) представило на выставке Aquatech Amsterdam 2023 в Нидерландах свои инновационные решения для водоснабжения всего дома.

Midea KWHA Unwraps Revolutionary Whole House Water Solutions at Aquatech Amsterdam

Решения Midea для водоснабжения всего дома (Whole House Water Solutions) представляют собой комплексную систему, предназначенную для удовлетворения разнообразных потребностей в воде целого домохозяйства. В эту систему входит фильтр предварительной очистки, умягчитель воды, диспенсер для воды, водоочистители, автоматы для приготовления напитков и водонагревательное оборудование. Гибкость предложений Midea KWHA позволяет подобрать индивидуальные решения для каждого дома — в том числе для кухни, гостиной, ванной комнаты, рабочих помещений и даже технических зон.

Решения, представленные Midea KWHA, отличает не только разнообразие, но и возможность интеграции и простота эксплуатации. Их тщательно продуманный дизайн позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности. Так, на кухне техника Midea KWHA поддерживает процессы приготовления пищи, обеспечивая постоянное наличие проточной очищенной воды, а в интерьер гостиной отлично впишутся элегантные и функциональные диспенсеры для воды Midea. В рабочих помещениях эффективные решения Midea KWHA помогают поддерживать оптимальную влажность воздуха, а ванные комнаты превращаются в оазисы комфорта благодаря подогреву воды, который включается, когда это необходимо.

Бренд также гордится своими многофункциональными решениями для приготовления напитков, включая инновационные автоматы для приготовления льда и газированной воды, которые придают тон изысканности домашней обстановке. Кроме того, Midea KWHA предлагает широкий ассортимент устройств для очистки воды методом обратного осмоса. Эти устройства предназначены для эффективной очистки воды и работы в различных температурных режимах. Кроме того, они оснащены функцией подачи воды, обогащенной углекислотой, что повышает их функциональность и привлекательность.

Aquatech Amsterdam 2023 — ведущая мировая выставка, посвященная технологиям водоподготовки, очистки питьевой воды и сточных вод, подтверждает свой статус площадки для безопасного личного делового общения.