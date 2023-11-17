Midea KWHA продемонстрировала решения для водоснабжения всего дома на выставке Aquatech Amsterdam

Подразделение группы Midea по производству кухонной и водонагревательной техники (Midea KWHA) представило на выставке Aquatech Amsterdam 2023 в Нидерландах свои инновационные решения для водоснабжения всего дома.
Решения Midea для водоснабжения всего дома (Whole House Water Solutions) представляют собой комплексную систему, предназначенную для удовлетворения разнообразных потребностей в воде целого домохозяйства. В эту систему входит фильтр предварительной очистки, умягчитель воды, диспенсер для воды, водоочистители, автоматы для приготовления напитков и водонагревательное оборудование. Гибкость предложений Midea KWHA позволяет подобрать индивидуальные решения для каждого дома — в том числе для кухни, гостиной, ванной комнаты, рабочих помещений и даже технических зон.
Решения, представленные Midea KWHA, отличает не только разнообразие, но и возможность интеграции и простота эксплуатации. Их тщательно продуманный дизайн позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности. Так, на кухне техника Midea KWHA поддерживает процессы приготовления пищи, обеспечивая постоянное наличие проточной очищенной воды, а в интерьер гостиной отлично впишутся элегантные и функциональные диспенсеры для воды Midea. В рабочих помещениях эффективные решения Midea KWHA помогают поддерживать оптимальную влажность воздуха, а ванные комнаты превращаются в оазисы комфорта благодаря подогреву воды, который включается, когда это необходимо.
Бренд также гордится своими многофункциональными решениями для приготовления напитков, включая инновационные автоматы для приготовления льда и газированной воды, которые придают тон изысканности домашней обстановке. Кроме того, Midea KWHA предлагает широкий ассортимент устройств для очистки воды методом обратного осмоса. Эти устройства предназначены для эффективной очистки воды и работы в различных температурных режимах. Кроме того, они оснащены функцией подачи воды, обогащенной углекислотой, что повышает их функциональность и привлекательность.
Aquatech Amsterdam 2023 — ведущая мировая выставка, посвященная технологиям водоподготовки, очистки питьевой воды и сточных вод, подтверждает свой статус площадки для безопасного личного делового общения.