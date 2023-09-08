Midea представила «Green Vision, Blue Future» на IFA 2023: решение для умных домов

Компания Midea, один из ведущих брендов в сфере интеллектуальной бытовой техники, заняла центральное место на престижной выставке IFA 2023, прошедшей с 1 по 5 сентября в городе Берлине, Германия. В рамках темы «Green Vision, Blue Future» («Экологически чистые перспективы и безоблачное будущее») компания Midea демонстрирует свою неизменную приверженность к устойчивому развитию и инновациям, представляя впечатляющий ассортимент продукции, уделяя приоритетное внимание защите окружающей среды и энергосбережению, удовлетворяя разнообразные потребности различных сценариев и пользователей.

Предлагаемая компанией Midea линейка экологически чистых изделий предназначена для внедрения экологически чистых решений, оказывающих положительное влияние на нашу планету без ущерба для производительности. На первом плане находится серия R290, включающая в себя ряд бытовых приборов с использованием экологически чистого хладагента R290, имеющего показательпотенциала глобального потепления (GWP), составляющий всего лишь 0,02.

В эту коллекцию входят сплит-системаEffiClima с впечатляющим уровнем энергоэффективности A+++, а также показателями КПД SEER 12,2 и SCOP 6,3, которая получила сертификат TÜV, сплит-система Xtreme, получившая экологическую маркировку A+++ Blue Angel, и водонагреватель с тепловым насосом R290. Выдающееся сотрудничество с Миланским центром дизайна привело к созданию изысканных специальных панелей, привнеся нотку элегантности в эти бытовые приборы и визуализируя концепцию экологической устойчивости.

Кроме того, в ответ на энергетический кризис в Европе и меняющиеся потребности пользователей компания Midea представила свою новейшую универсальную экологически чистую систему «умный дом». Используя бесплатные источники энергии, такие как солнечная энергия, система управления энергопотреблением MHELIOS и мульти-сплит система CirQHP с технологией тепловосстановления стремятся к обеспечению устойчивого и экономически эффективного использования энергии, и повышению качества обслуживания пользователей, что подчеркивает приверженность компании Midea к использованию инновационных технологий для обеспечения устойчивого образа жизни.

Кроме того, система отопления с номинальным рейтингом A+++ и показателями КПД SEER 11,6 и SCOP 6,2, способная поддерживать обогрев даже при температуре −35 градусов Цельсия, служит примером решимости компании Midea обеспечивать экологически безопасные варианты отопления. Внедрение энергосберегающего алгоритма Breezeless E AI, который учится и адаптируется к меняющимся условиям, и освобождает пользователей от необходимости ручных корректировок, еще больше отражает стремление компании Midea к рациональному энергосбережению.

В то же время модель PortaSplit меняет правила игры, обеспечивая компактность портативного кондиционера и охлаждающую способность сплит-системы. Простота установки и выдающиеся эксплуатационные характеристики задают новый стандарт универсального бытового охлаждения.

Приверженность компании Midea вести отрасль к более экологичному и устойчивому будущему также находит свое выражение в «Программесаммита лидеров». Винсент Чоу (Vincent Chou), вице-президент по бытовому кондиционированию воздуха компании Midea, был приглашен обсудить «состояние экономики с многооборотным использованием продукции» с несколькими отраслевыми экспертами из Nordic Circular Hotspot, Runde Tisch Reparatur и Miele & Cie. KG.

Группа сосредоточила свое внимание на характеристиках бизнес-модели с многооборотным использованием продукции, процессв производства, юрисдикции и др.

На протяжении многих лет компания Midea подчеркивала важность внедрения практических методов экономики с многооборотным использованием продукции в рамках всего жизненного цикла продукции и отраслевой цепочки, а не только сосредоточения на конечной утилизации.

Компания Midea, неустанно стремясь подчеркнуть важность создания экологически чистой и эффективной глобальной логистической цепи, предпринимает шаги для внесения изменений. Одной из важных инициатив, предпринятых компанией, является сотрудничество со своими партнерами в верхних и нижних звеньях по проектам переработки материалов в Китае.

Благодаря диверсифицированному и инновационному ассортименту продукции и различным инициативам, направленным на повышение общей устойчивости и экологической сознательности, компания Midea продолжает формировать диалог вокруг экологически чистых технологий, стимулируя коллективные действия по созданию более экологически ответственной отрасли.