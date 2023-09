Midea представила ведущую в отрасли посудомоечную машину на выставке IFA 2023  

Midea, ведущий производитель умной бытовой техники, представила разнообразный ассортимент продукции на выставке IFA 2023, которая проходит с 1 по 5 сентября в Берлине. Среди прочих уникальных товаров Midea, представленных на выставке, экологичная и энергоэффективная посудомоечная машина Midea (модель WQP12-U7809X, а также другие 15 моделей), сертифицированная организацией TÜV RHEINLAND, занимает особое место как экологически чистое устройство.

На выставке IFA компания Midea продемонстрировала свою приверженность устойчивому развитию, представив шесть мероприятий по снижению своего воздействия на окружающую среду, которые гарантируют, что каждый аспект жизненного цикла посудомоечных машин Midea – от проектирования и производства до упаковки, транспортировки и переработки – соответствует экологическим нормам, внося значительный вклад в сохранение нашей планеты. Особого внимания заслуживает представленная на выставке посудомоечная машина NXT-GEN, которая отличается своей исключительной энергоэффективностью (до 20 % меньше потребления энергии, чем у класса А), а также первой в отрасли умной системой TopDose «всё в одном».

На мероприятии под названием Green is the New Clean (Экологичный значит чистый) компания Midea представила посудомоечную машину, отмеченную наградой TÜV RHEINLAND за соответствие экологическим нормам (Green Product Mark). Метеор Лю, главный директор по зарубежным продажам Midea KWHA, принял участие в церемонии награждения и выступил с обращением к аудитории. Компания Midea активно работает над созданием более экологичного и устойчивого будущего, в том числе через свое подразделение по производству кухонной и водонагревательной техники.

Сертификация TÜV RHEINLAND Green Product Mark, которую прошла посудомоечная машина Midea, включает комплексную оценку по шести направлениям: корпоративная социальная ответственность, управление охраной окружающей среды, устойчивость продукции к изменению климата (например, оценка выбросов углекислого газа), содержание переработанных материалов, опасные вещества, окончание срока службы. Эта тщательная оценка гарантирует, что продукция Midea соответствует высоким стандартам экологической ответственности и производительности.

Если говорить о дизайне, высокоэффективная посудомоечная машина компании Midea отвечает высшим стандартам энергоэффективности класса А. Сертификат TÜV RHEINLAND Green Product Mark является подтверждением того, что продукт соответствует не только этим стандартам, но и нормам Европейского союза по экологическому проектированию и энергетической маркировке.

Кроме того, в процессе производства компания Midea сводит к минимуму использование вредных химических веществ, чтобы снизить их воздействие на окружающую среду и человека. Как сама посудомоечная машина, так и проверенные упаковочные материалы отвечают соответствующим экологическим нормам ЕС. Распространенные вредные вещества, такие как фталаты, TBBPA и MCCP, были обнаружены в количестве намного ниже установленных пределов. Кроме того, во внутренних компонентах посудомоечной машины компания Midea использует материалы, контактирующие с пищей, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов.

Midea также стремится к переработке и повторному использованию своей продукции, поскольку ставит своей задачей минимизацию пластиковых отходов. Представленная посудомоечная машина имеет коэффициент повторного использования/переработки WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) на уровне выше 87 %, в то время как коэффициент восстановления превышает 94 %. Кроме того, компания использует более 30 % переработанных материалов для изготовления пластиковых деталей посудомоечной машины (корпус и подставка).

Наряду с этим, Midea ответственно управляет выбросами углекислого газа, используя низкоуглеродные материалы, возобновляемые источники энергии, такие как фотоэлектрическая энергия, и более короткие расстояния транспортировки. Расчетный выброс углекислого газа составляет 192,87 кг CO2-экв/шт. (Границы системы: полный производственный цикл), индекс ремонтопригодности продукции – 8,3.