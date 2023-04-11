Midea представляет новейшую модель Multi-Split Systems

Постоянно растущий климатический и энергетический кризис ставит перед компаниями новые задачи, выходящие за рамки традиционных концепций дизайна и создающие инновационную продукцию, которая прокладывает путь к устойчивому будущему. Одной из компаний, стремящихся расширить границы экологически чистых технологий, является компания Midea, являющаяся новатором и первопроходцем в разработке комплексных решений для умных домов. Руководитель Midea RAC Design Milan (MRDM), Паоло Лорини, совместно с Маттео Нунциати, одним из ведущих итальянских дизайнеров интерьеров, представил новую мультисплит-систему Midea, ориентированную на внедрение новейшей технологии тепловосстановления – универсального всесезонного теплонасоса.

Маттео Нунциати считается одним из самых талантливых дизайнеров интерьеров своего поколения. Он специализируется на гостиницах класса люкс и жилых проектах, и осуществил множество проектов по дизайну интерьеров по всему миру.

В случае Маттео Нунциати целостный дизайн учитывает не только экологичность, но и функциональность и эстетичность, способствуя взаимодействию между объектами и окружающей средой. Создавая дом с лучшим воздухообменом и водонагревом, Маттео Нунциати сообщил, что его основное внимание уделялось эстетической привлекательности, долговечности и экологичности при сохранении его экономичности. Новая мультисплит-система Midea со встроенным подогревом служит примером такого подхода.

Эту идею разделяет Паоло Лорини, который заявил, что Midea четко определила спрос на европейском рынке на универсальное, компактное и экологичное решение, минимизирующее как эксплуатационные издержки, так и пространство, необходимое для конечных пользователей. Как он объяснил, в настоящее время в большинстве домов установлены несколько независимых систем, кондиционеры для лета, подогрев пола для зимы и газовый котел для круглогодичного водонагрева, которые являются неэффективными, стоят слишком дорого в эксплуатации и техническом обслуживании, а также занимают много домашнего пространства.

«Компания Midea создала нечто совершенно иное: мы интегрировали все вышеуказанные системы в мультисплит-решение, поддерживающее до четырех внутренних кондиционеров, способных охлаждать и нагревать пространство, а также модуль водяного отопления, каждый из которых подключен к одному наружному блоку с технологией тепловосстановления.

Летом при работе кондиционера обспечивается бесплатная бытовая горячая вода, поскольку энергия может быть восстановлена и повторно использована для нагрева воды. Эта система предусматривает два варианта для домохозяйств с различными приоритетами. Модель, оснащенная гидроблоком, предназначена для пользователей, которым требуется как отопление пространства, так и горячая вода без дополнительных затрат, в то время как одна из них с резервуаром с теплообменником обеспечивает быстрое воздушное охлаждение и нагрев при одновременном обеспечении горячей воды в течение всего года», — сказал Паоло.

«Новая универсальная система все в одном меняет правила игры, выводя Midea на передний план развития сплит-систем. Компания Midea с радостью предлагает нашим клиентам по всему миру эту революционную систему, и мы уверены в том, что она установит новый стандарт для отрасли», – добавил он.

Во вступительном видео, созданном известным независимым креативным агентством F5 Shanghai совместно с многопрофильной креативной студией Mybosswas Italian, Маттео Нунциати и Паоло Лорини, обсуждались такие интересные темы, как устойчивое развитие, эстетика и энергосбережение. Вот темы, которые в настоящее время широко обсуждаются, и для которых Midea Multi Splits System предоставила решение.