Midea создает популярный среди фанатов Manchester City цифровой контент

Мировой гигант бытовой техники приумножает яркие визуальные активы и поддерживает свои экспериментальные и информационные предложения для футбольных фанатов.

Midea и Манчестер Сити анонсировали развитие их глобального партнерства, начатого еще в январе 2020 года. На протяжении всего сотрудничества Midea создает вовлекающий цифровой контент, невероятно популярный среди фанатов Сити по всему миру. Достаточно лишь упомянуть челлендж #MideaHomeChallenge, который поглотил болельщиков в период самоизоляции, когда несколько игроков Манчестер Сити предлагали фанатам продемонстрировать свои футбольные навыки, взаимодействуя с бытовой техникой необычными способами.

Кроме того, была реализована кампания Midea #WorldClass Awards, посвященная деятельности Клуба и особенно игроков #WorldClass в сезоне 2020/21. Инновационное шоу награждения под руководством легенд Сити Пола Дика и Шона Райт-Филлипса получило миллионы просмотров и реакций со стороны фанатов: в рамках кампании девять разных трофеев #WorldClass были разыграны и впоследствии вручены их любимым игрокам Сити.

В этом сезоне, помимо новой двухуровневой LED-системы мирового уровня на стадионе Этихад, у Midea будет 12 LED-слотов на каждом домашнем матче Манчестер Сити, чтобы продемонстрировать широкий ассортимент умной бытовой техники во всех категориях.

“Мировая известность Midea все еще достаточно маленькая, принимая во внимание наши амбиции. Сотрудничество с Манчестер, командой, награжденной статусом самой инновационной спортивной команды в мире, вкупе с их философией совмещения красивой игры и выдающегося результата, дарит нам широкую известность и бизнес-партнера с такими же высокими амбициями в отношении будущего”, – говорит Эрик Вонг, вице-президент Midea Group, президент и главный исполнительный директор подразделения международного бизнеса Midea Group.

“Стадион вмещает 55 000 болельщиков, но миллионы поклонников Manchester City среди 3,5 миллиардов футбольных фанатов по всему миру смотрят ТВ и социальные сети дома, и их дом может быть где угодно! Таким образом, в Midea мы рады продемонстрировать нашу преданность и амбиции миллионам и миллиардам болельщиков, которые наслаждаются футболом у себя дома», – продолжил Вонг.

“Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу, и мы рады дальнейшему развитию наших отношений. Midea показала глубокое понимание того, как взаимодействовать с фанатами Сити по всему миру, создавая эффективный контент в социальных сетях в прошедших сезонах, и теперь мы с нетерпением ждем возможности расширить это партнерство, включив в него работу с сообществом и дальнейшую интеллектуальную интеграцию продуктов», – сказал Roel de Vries, City Football Group’s Group Chief Operating Officer.

“Здесь, в России, мы нацелены на то, чтобы показать всем фанатам Сити и футбола нашу широкую линейку умной бытовой техники, которая позволяет им, как говорится в нашем слогане, «почувствовать себя дома как дома еще больше!». Поэтому, в отрыве от поддержки нашего глобального бренда, мы с нетерпением ждем возможности вовлекать наших российских потребителей в течение всего сезона и сблизить людей, чтобы они еще больше наслаждались своим домом, особенно в это все еще странное время», – сообщает Чень Хайтао, генеральный директор подразделения Midea в России.

Midea также расширит свое присутствие в медиапространстве: запланирован проект в сотрудничестве со знаменитой программой клуба «Сити в сообществе», помогающей решать социальные проблемы. В последующие месяцы клуб также интегрирует умную бытовую технику лидера индустрии Midea во всем кампусе Этихад, чтобы обеспечить лучшие условия для игроков и болельщиков.

В дополнение к преданности мужской команде Манчестер Сити, Midea также является эксклюзивным глобальным партнером по производству крупной и мелкой бытовой техники, и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха женской команды Манчестер Сити и главным партнером сестринского клуба Манчестер Сити Football Group, футбольного клуба Нью Йорк, который играет в MLS.

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Брандо Брандстэтер

Руководитель отдела глобального управления брендом и коммуникаций

Midea Group — Отдел международного бизнеса

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Стефани Бортвик

Руководитель отдела по связям с общественностью

City Football Group

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