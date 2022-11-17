Михаил Гуцериев продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие творческого потенциала детей и юношества

Общество
17 ноября 2022

Для фонда «САФМАР», основателем которого является известный бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев, поддержка проектов в области поддержки детей и юношества, развития их творческого потенциала и способностей является наиболее приоритетным направлением благотворительной деятельности. Вот уже многие годы фондом оказывается всесторонняя помощь и содействие талантливой молодежи в деле нравственного и духовного просвещения и воспитания. 

На этот раз при поддержке фонда пройдет V Всероссийский фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» для слабослышащих и глухих детей. Мероприятие пройдет 20-25 ноября 2022 года в административном центре Республики Мордовия г. Саранск.

Фестиваль «Утренняя звезда», объединяющий детей-инвалидов, выступающих во всех видах и жанрах сценического искусства, стал одним из наиболее масштабных конкурсов художественной самодеятельности России.  В 2022 году число принимающих в нем уже достигает 500 детей из 47 регионов России.

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