Михаил Гуцериев: «Зло, прикрывающееся лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания»

Известный российский предприниматель и меценат Михаил Гуцериев оценивает многотысячные акции устрашения евреев в Дагестане как событие, выходящее далеко за рамки нормы и понимания Кавказа

По его словам, «зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания».

Михаил Гуцериев задает организаторам мятежа вопрос – они правда считают случившее проявлением патриотизма? Подумали ли слепые исполнители преступных призывов, распространяемым подстрекателями через социальные сети, какую цену придется платить «охраняемому» ими Дагестану за их действия? Из чьего кармана придётся восстанавливать разгромленный ими аэропорт Махачкалы? Сколько времени теперь регион будет ассоциироваться в сознании людей с толпой диких варваров, по-настоящему опасных для окружающих, задается вопросом Гуцериев.

Тому, что происходило в махачкалинском аэропорту и вокруг него 29 октября нет ни объяснения, ни оправдания. Поэтому все причастные к событиям 29 октября должны понести самое суровое наказание, говорит Гуцериев.