Михаил Романов: «Государственная Дума оперативно создает правовой фундамент для реализации задач, поставленных Президентом России в рамках Послания Федеральному Собранию»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, комментируя пакет поправок о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, принятых сегодня во втором чтении, назвал их правовым фундаментом для реализации важнейших положений Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Напомним, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Выплата составит половину прожиточного минимума, а получать ее с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Вторая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет индексироваться вслед за ростом прожиточного минимума. Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей.

— Эти инициативы имеют огромное социальное значение для семей с невысоким доходом. Предполагается, что данные нормы вступят в силу уже через полтора месяца, с 1 июля 2021 года. Будущие мамы получат дополнительные средства, которые смогут потратить, например, на здоровое питание, медицинскую помощь, витамины, лекарственные препараты, такси для того, чтобы передвигаться на последних сроках беременности не на общественном транспорте. Семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, смогут опереться на государство в вопросах содержания малыша: это будет постоянная ежемесячная поддержка, которая в сочетании с прочими пособиями и льготами, положенными семьям с детьми, составит заметную часть семейного бюджета. Наконец, мамы смогут спокойно ухаживать за заболевшими малышами, получая 100% заработной платы по больничному листу. Не нужно будет торопиться с лечением, отпускать недолеченного малыша в детский сад, тем самым, подвергая его здоровье и здоровье других детей опасности. Это очень продуманные, адресные инициативы, которые будут востребованы гражданами и станут для них эффективной поддержкой, — сказал Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что, по оценкам специалистов, получателями пособий в 2021 году станут примерно 1,5 млн молодых родителей, вынужденных ухаживать за заболевшими детьми, и 630 тысяч беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

— Пособия беременным и неполным семьям составят примерно по шесть тысяч рублей. Даже для столичных регионов это сумма, которая может выручить, облегчить экономическую ситуацию в семье. Государство продолжает расширение социальных программ по оказанию адресных мер поддержки различным категориям граждан, принимая на себя все новые и новые конституционные социальные обязательства, — подчеркнул Михаил Романов.