Михаил Романов: «Государство продлевает действие инструментов защиты для пенсионеров и субъектов малого и среднего бизнеса»

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета по контролю и регламенту, член фракции «Единая Россия» прокомментировал законопроекты, рассмотренные сегодня Государственной Думой.

Говоря о принятом сегодня во втором чтении проекте закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции», Михаил Романов отметил, что законопроект направлен на продление мер социальной защиты граждан и бизнеса во время действия ограничений, связанных с распространением вируса COVID-19. Законопроект подразумевает, что действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку. В настоящее время долговой рассрочкой можно воспользоваться по документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. После принятия закона ее можно получить по исполнительным листам, которые будут предъявлены вплоть до 1 мая 2021 года. Речь идет о должниках — субъектах малого и среднего предпринимательства, которые могут получить отсрочку не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года по долгам, не превышающим 15 млн рублей; и о пенсионерах, которые могут отсрочить выплату долгов не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года по долгам не более 1 млн рублей.

— Продолжающееся влияние пандемии на экономику требует распространения мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, испытывающих финансовую нестабильность, на более долгий срок. Данная мера оградит от оперативного взыскания долгов людей, которые особенно сильно пострадали от действия ограничений, установленных в связи с коронавирусом. Имеются в виду случаи принудительного взыскания задолженности по кредитам, займам и исполнительным производствам имущественного характера, которые образовались в период пандемии. Проще говоря, время действия моратория приставы не будут ходить по квартирам и описывать телевизоры и пылесосы граждан.

Михаил Романов также напомнил, что по состоянию на октябрь 2020 года в Федеральной службе судебных приставов находится более 2,2 млн исполнительных производств о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении должников-организаций и индивидуальных предпринимателей и 1,9 исполнительных производств в отношении физических лиц.

Комментируя проект закона «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Михаил Романов подчеркнул, что принятие этой инициативы назрело давно, ведь порой закись азота становилась причиной смертельных ДТП и иных трагических случаев. Напомним, вдыхание этого вещества в небольших количествах приводит к эйфории, сопровождающейся беспричинным смехом и галлюцинациями.

Одобренным сегодня в первом чтении законопроектом предлагается ввести запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, сбыт и пропаганду употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Одновременно предложено установить административную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота. Для граждан штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут компенсированы. Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц.

— Несколько лет назад в Санкт-Петербурге случилась страшная авария, и виновником был признан человек, находящийся под действием закиси азота. Машину, за рулем которой находился любитель веселящего газа, вынесло на тротуар Невского проспекта, погибли двое и тяжело пострадали трое человек. И это не единичная ситуация. К сожалению, в крупных городах можно найти целые кварталы, где по вечерам закись азота продается на глазах у полицейских наравне с традиционным алкоголем, ведь до сих пор веселящий газ не был приравнен к наркотикам и не был запрещен. Это порой играет роковую роль.

Кроме того, легкомысленное отношение молодежи к закиси азота обусловлено тем, что по утверждению продавцов веселящего газа, он безвреден для организма. Однако это не так. Более того, объявления ряда интернет-магазинов по продаже «веселящего газа» гарантируют, что через полчаса после его употребления управление автомобилем не противопоказано. Тем не менее, употребление закиси азота может иметь для организма самые необратимые последствия. Периодически широкий общественный резонанс получают случаи отравления, а также гибели молодых людей, возле тел которых правоохранители обнаруживают баллоны с закисью азота. Но, как правило, расследование таких случаев не приводит ни к каким результатам, так как привлечь к ответственности продавцов за распространение закиси азота как средства развлечения в силу отсутствия на это прямого законодательного запрета не представляется возможным. Принятие внесенного законопроекта позволит применять за нарушение ограничений на оборот закиси азота ответственность, не создавая препятствий к использованию закиси по назначению – в медицинских, промышленных и технических целях, — подчеркнул Михаил Романов.