Михаил Романов: «Новый порядок утверждения членов кабинета министров повышает уровень ответственности Правительства РФ перед гражданами»

Сегодня Государственная Дума рассмотрела кандидатуры, внесенные Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, на должности Заместителя Председателя Правительства РФ, а также пяти федеральных министров. Большинством голосов депутатов было принято решение утвердить Заместителем Председателя Правительства РФ Александра Новака. На должность Министра энергетики РФ утверждена кандидатура Николая Шульгинова. На пост Министра природных ресурсов и экологии РФ принято решение утвердить Александра Козлова. На должность Министра транспорта РФ утвержден Виталий Савельев. Ирек Файзуллин утвержден на пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На должность главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики утвержден Алексей Чекунков.

Комментируя принятые решения, Михаил Романов подчеркнул, что абсолютно все новые министры имеют большой опыт в государственном управлении. Так, Александр Новак идет на повышение с должности Министра энергетики. Николай Шульгинов, который займет это кресло, является профессиональным управленцем в крупнейших структурах энергетической сферы. Александр Козлов ранее занимал должность главы Минвостокразвития. Виталий Савельев 11 лет руководил «Аэрофлотом», а ранее работал заместителем министра экономического развития и торговли Российской Федерации. Ирек Файзуллин был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и с января трудится в должности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Наконец, Алексей Чекунков — Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и член Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

— Накануне голосования все парламентские фракции и профильные комитеты провели консультации по поводу кандидатур на посты в Правительстве. С каждым из кандидатов депутатам не раз приходилось сотрудничать в рамках подготовки тех или иных законопроектов, консультироваться по профильным вопросам. Это крепкие профессионалы, увлеченные своим делом люди, обладающие управленческим опытом и государственным мышлением, — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что кандидатов объединяет четкая направленность на реализацию Указов и положений Послания Президента РФ Владимира Путина, а также – на достижение целей национального развития по профильным отраслям.

— Каждый кандидат имеет собственную обоснованную, профессиональную и разумную позицию по приоритетам работы своих министерств. Важно, что все кандидаты давно находятся в системе Правительства РФ и его ведомств, и готовы каждый на своем посту к развитию системной работы, которую ведет кабинет Михаила Мишустина, — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также сделал акцент на том, что кандидаты в министры опираются в своей работе на взаимодействие с Государственной Думой и готовы к продолжению партнерских отношений для развития правового базиса своих отраслей.

— Корректировка закона «О Правительстве РФ» в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, установила новый порядок назначения министров через утверждение Государственной Думой. Это принципиально изменило систему взаимодействия между депутатами и министрами, настроило две ветви власти на более тесное сотрудничество, наложило на Правительство и парламент дополнительную взаимную ответственность и, самое главное, — повысило уровень коллективной ответственности перед гражданами. Хочу также отметить, что в рамках консультаций каждый из министров проявил осведомленность о работе отрасли и о ее проблемных точках в регионах. Так, в фокусе внимания будущего министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина – расселение ветхого и аварийного жилья и проблемы обманутых дольщиков, актуальные для Санкт-Петербурга. Виталий Савельев в качестве одного из приоритетных направлений работы Минтранса назвал развитие скоростного железнодорожного транспорта, что важно для нашего города, как для одного из крупнейших транспортных узлов России. Повсеместная газификация, о которой говорил Николай Шульгинов, важна для всей страны, а также для пригородных районов Санкт-Петербурга, в том числе, Колпинского, который я представляю в Государственной Думе. Наконец, успешная реализация мусорной реформы при обеспечении экологического благополучия, названные важнейшим приоритетом работы Министерства природных ресурсов и экологии, входит в спектр самых злободневных для Санкт-Петербурга тем, — подчеркнул Михаил Романов.