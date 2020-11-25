Михаил Романов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить реставрацию церкви Александра Невского в Усть-Ижоре в общегосударственный план подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения святого князя

Общество
25 ноября 2020

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил обращение Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой о включении реставрации церкви Святого благоверного князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга в общегосударственный план подготовки к 800-летию со дня рождения святого. Парламентарий просит вице-премьера рассмотреть вопрос о финансировании восстановления храма за счет средств федерального бюджета, а также об организации на месте Невской битвы в Усть-Ижоре юбилейных праздничных мероприятий. Михаил Романов представляет Колпинский район в Государственной Думе.

В своем обращении депутат отмечает, что перечень правительственных поручений по итогам совещания по подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, подписанный Дмитрием Чернышенко 28 сентября 2020 года, не содержит пункта о необходимости восстановления храма, построенного во славу легендарной победы князя в том самом месте, где в 1242 году случилась Невская битва. Возведенная в 1711-1712 гг. по указу Петра I деревянная церковь Александра Невского сгорела в августе 1725 года, в 1729 году храм был воссоздан, но в 1797 году там снова случился пожар из-за удара молнии. Дошедший до нашего времени каменная церковь с колокольней была сооружена в 1798-1799 гг. В последний раз она реставрировалась в 1987 году, то есть 33 года назад. В настоящее время здание церкви остро нуждается в скорейшей реставрации. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.

В своем обращении к Дмитрию Чернышенко Михаил Романов упоминает встречу Президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Кирилла 20 ноября 2020 года, в рамках которой глава РПЦ обратился к Президенту с просьбой в преддверии 800-летия со дня рождения святого князя обратить внимание на состояние православных обителей Санкт-Петербурга во имя Александра Невского. В этой связи, по мнению депутата, «представляется, что Церковь Александра Невского, основанная на подлинном месте Невской битвы, которая стала ключевым событием в спасении России и увековечила память о князе Александре Ярославовиче как о князе Александре Невском, заслуживает отдельного внимания и включения в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, утверждаемый Правительством Российской Федерации, вопроса о выделении финансирования за счет средств федерального бюджета для проведения ремонтных и реставрационных работ на данном объекте, а также вопроса об организации и проведении праздничных мероприятий в историческом месте Невской битвы в поселке Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга».

Комментирует Михаил Романов:

— В беседе с Президентом Владимиром Путиным Патриарх Кирилл назвал 800-летие со дня рождения Александра Невского особой датой в истории нашего народа, так как победа русского войска на Неве сыграла решающее значение в противостоянии западному вторжению ливонских рыцарей. Владыка отметил роль Александра Невского не только как военачальника, но и как дипломата, который сумел не только мечом, но и словом, развивая отношения с соседними государствами, оградить Россию от многих вражеских нашествий. Считаю, что восстановление одного из православных памятников, воздвигнутых во славу легендарной победы Александра Невского, небесного покровителя Санкт-Петербурга, органично впишется в программу празднования 800-летия святого князя, сыграет положительную роль в патриотическом воспитании молодежи, укрепит ежегодную традицию проведения 15 июля Дня Невской битвы у стен храма в Усть-Ижоре.

Напомним, перечень правительственных поручений по итогам совещания по подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия Александра Невского, подписанный вице-премьером Дмитрием Чернышенко, включает в себя рекомендацию Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову «рассмотреть возможность передачи объектов культурного наследия: Благовещенская и Лазаревская церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери религиозной организации «Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)». Также в документе речь идет о необходимости проработки возможности перемещения раки для мощей князя Александра Невского из ФБУК «Государственный Эрмитаж» в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры», о составлении плана праздничных торжеств и других предъюбилейных мероприятиях.

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